Total Aktie: Nächste Dividende steht an!

In den vergangenen 10 Jahren hat sich die Total-Aktie als durchaus verlässliche Dividenden-Aktie erwiesen. Dazu finden sich Angaben auf der Internetseite des Unternehmens: Demnach lag für den Zeitraum der Jahre 2010 bis 2019 die durchschnittliche Dividendenrendite bei durchaus beachtlichen 5,6%. Dieser Wert wird berechnet, indem die Dividendenzahlungen in jedem Jahr zum durchschnittlichen Aktienkurs des jeweiligen Jahres in Relation gesetzt wurden. Bis ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



