Total Aktie: Letzte Chance zum Kauf?

Total hat am Montag einen kleinen Satz nach oben machen können. Dennoch eröffnen sich noch gute Chancen, vergleichsweise günstig an den Wert zu kommen, meinen charttechnische Spezialisten. Denn: Die Aktie würde aus deren Sicht noch immer in einem sehr starken charttechnischen Aufwärtstrend verlaufen, heißt es. Die Kurse sind im Sommer bislang in einem recht engen Band zwischen 50 und 54 Euro ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.