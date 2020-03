Total Aktie: Kein Grund für Optimismus!

Weitere Suchergebnisse zu "Total":

Wenn es um Aktien von Mineralölkonzernen geht, zeigt sich an der Börse derzeit überall das gleiche Bild. Ob Shell oder BP, die Kurse sind überall in hohem Tempo am fallen. Diesem Trend kann sich auch Total nicht entziehen. Hier ging es am Freitag mit 3,5 Prozent mal wieder mehr als deutlich in Richtung Kurskeller, zeitweise wurde bei 37 Euro sogar ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



