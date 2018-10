Total-Aktie: Der Höhenflug geht weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Total":

In den letzten drei Monaten ist bei der Total-Aktie eine Seitwärtsbewegung zu erkennen gewesen. Langfristig herrscht jedoch ganz eindeutig ein Aufwärtstrend vor. Der Kurs schwankte zwischen den Widerständen und Unterstützungen hin und her. Zum Auftakt in die neue Woche wurde der höchste Kurs der letzten drei Monaten erreicht. Auch der Ölpreis ist auf ein neues Jahreshoch emporgeschossen.

Charttechnische Analyse mit Hilfe der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Maximilian Weber.