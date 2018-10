Total-Aktie: Es wird immer besser…

Weitere Suchergebnisse zu "Total":

Schon zuletzt hatten wir an dieser Stelle über Total berichtet. Der Wert hat in jeder Hinsicht einen starken Aufwärtsmarsch hingelegt und schickt sich nun an, ganz neue Kursziele anzugehen. Zunächst geht es noch um ein Allzeithoch bei 63,16 Euro, das am 13. Juli 2007 erzielt worden war. Darüber jedoch kann der Titel in neue und ganz wichtige Dimensionen bis zu 75 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.