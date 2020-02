Total Aktie: Die Analysten sind überzeugt!

Weitere Suchergebnisse zu "Total":

Geht es nach den Analysten von RBC, so ist die Aktie des Mineralölkonzerns Total derzeit ganz klar unterbewertet. In einer aktuellen Studie sprechen die Experten davon, dass das französische Unternehmen ein starkes viertes Quartal auf die Beine gestellt habe. Der bereinigte Überschuss habe mit 3,2 Milliarden USD deutlich über den Konsenserwartungen von 2,7 Milliarden US gelegen. Die positiven Ergebnisse hätten sich ...



