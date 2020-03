Total-Aktie – Abwärts-Ziel erreicht – wie weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Total":

Ein Desaster für Öl-Aktien. Der Ausverkauf der Ölpreise schickte auch die Aktien der Ölindustrie nach unten! Die Titel der Total S.A. gingen dabei kräftig in die Knie! Doch schon in den vergangenen Wochen und Handelstagen wurden Verkaufssignale generiert. So fiel der Wert aus einem von Oktober 2018 bis Ende Februar 2020 laufenden Abwärtstrendkanal nach unten heraus! Ein Verkaufssignal, welches Panik und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



