TotalSoft sucht nach Geschäfts-, Technologie- und strategischen Partnern in Deutschland, um sein globales Ökosystem zu stärken

Bukarest, Rumänien (ots/PRNewswire) -TotalSoft, einer der führenden Anbieter von Wirtschaftsinformationssystemen in CEE, startet in diesem Jahr ein umfangreiches Partnerschaftsprogramm, das die Gewinnung neuer Geschäfts-, Technologie- und strategischer Partner in Deutschland vorsieht. Das Unternehmen will ein globales Ökosystem schaffen und setzt dabei auf Investitionen in neue und bestehende Produkte sowie auf die Ausweitung auf Cloud/SaaS-Lösungen. Im vergangenen Jahr verzeichnete TotalSoft einen Umsatz von 25 Millionen Euro, was einer Rekordsteigerung von 11 % entspricht.Das Unternehmen wird ein umfassendes Partnerschaftsprogramm auflegen, das darauf abzielt, Geschäftspartner (die TotalSoft-Lösungen verkaufen, liefern und unterstützen können), Technologiepartner (die Plattformen für die Integration mit verschiedenen Lösungen oder die Integration neuer Technologien in bestehende Lösungen eröffnen) und strategische Partner (mit denen komplexe Dienstleistungs-/Lösungspakete gefördert werden können, die die Wettbewerbsfähigkeit der Kunden erhöhen) zu gewinnen. Die Plattform partners.totalsoft.ro beschreibt die Vorteile des TotalSoft-Partnerprogramms, das die für jedes Unternehmen verfügbaren Ressourcen und Fähigkeiten berücksichtigt.Zur Unterstützung dieses neuen Partnerschaftsprogramms wird TotalSoft die Investitionen in neue Produkte verdoppeln und weiterhin in die Cloud-fähigen Digitalisierungsplattformen investieren, die anpassbare Workflows und Skalierbarkeit bieten.Die 1.000 weltweiten Kunden von TotalSoft sind führend in Branchen wie Finanzen, Einzelhandel und Vertrieb, Fertigung, Dienstleistungen, Bauwesen, Landwirtschaft, Energie und Medizin. Der höchste Anteil am Umsatz 2021 wird durch Charisma (https://www.charisma.ro/en) Lösungen (www.charisma.ro) repräsentiert, eine Reihe von Unternehmenssoftwarelösungen mit einer bedeutenden Präsenz in CEE.Einer der wichtigsten Kunden von TotalSoft ist die Deutsche Leasing, ein weltweit führendes Unternehmen für Asset Financing und Leasing.Im Jahr 2021 konnte das Unternehmen seinen lokalen Marktanteil durch bereits etablierte Lösungen wie Charisma ERP, Charisma HCM, Charisma Medical Software und Charisma Financial Services festigen und neue Lösungen wie Charisma Financial Services einführen:- ERP-Chatbot, der einen schnellen Zugang zu relevanten Geschäftsinformationen ermöglicht,- Onboarding & Contract Origination Lösung für große europäische Finanzunternehmen,- eine neue Generation von Web- und mobilen Lösungen für die Lagerverwaltung,- eine Self-Checkout-Lösung für große Einzelhändler,- ein neues HCM-Modul mit Schwerpunkt auf kontinuierlichem Feedback.Informationen zu TotalSoftTotalSoft (https://www.totalsoft.ro/en/) (www.totalsoft.ro), ein 1994 gegründetes rumänisches Unternehmen, ist einer der führenden Anbieter von Unternehmensinformationssystemen (ERP, HCM, Healthcare und BI) in CEE. Das Unternehmen hat ein Team von 550 Spezialisten und Projekte in über 40 Ländern auf vier Kontinenten. Im Jahr 2016 wurde TotalSoft von Logo Yazilim A.S. übernommen. (Logo).Pressekontakt:Cristian Moldoveanu,cristian.moldoveanu@totalpr.ro,+40727317945Original-Content von: TotalSoft, übermittelt durch news aktuell