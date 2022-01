TotalEnergies: Da steppt der Bär!

Weitere Suchergebnisse zu "TotalEnergies":

Beim französischen Mineralölunternehmen TotalEnergies ISIN: FR0000120271, dass jetzt auch „grün“ angehaucht ist, bahnt sich ein Ausbruch aus der Seitwärtsbewegung an. Wenn man sich den Chart seit Ende November anschaut, sieht man einen sehr schönen Aufwärtstrend, der im Moment an einer entscheidenden Stelle angekommen ist. Im Bereich um 45/46 Euro liegt ein Widerstand, der erst einmal genommen wurde und wenn das so ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung