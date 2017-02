Toskana - Romantisch reisen das ganze Jahr über

Berlin (ots) - Ja, ich will ... in die Toskana! Im Herzen Italiensregiert Romantik pur. Die magische Umgebung schafft hierzu besteVoraussetzungen: Schlösser, Burgen, Villen zwischen hohen Zypressensowie atemberaubende mittelalterliche Städte, eingebettet in dietypisch sanften Hügel der Toskana, tauchen die Besucher in einemärchenhafte Atmosphäre. Eine der berühmtesten Liebesgeschichten wirddem Dichter Dante und seiner großen Liebe Beatrice zugeschrieben, dieer mit 9 Jahren das erste Mal in Florenz im Portal der Kirche SantaMargherita dei Cerchi erblickt haben will. Ob Fiktion oder Wahrheit,der mittelalterliche Charme der Gassen von Florenz lädt zum Träumenein. Heute hinterlassen Liebende in der Kirche von "Dante undBeatrice" Zettelbotschaften vor Beatrices Grab, um ihre eigene Liebevon ihr schützen zu lassen.Wunderschöne Gärten, Parks, Plätze und Lokale und atemberaubendeStrandpromenaden an der toskanischen Küste oder auf den Inseln Elba,Giglio und Giannutri ermöglichen romantische Momente zu zweit. Ortewie San Gimignano, Anghiari, Pitigliano, Pienza, Certaldo oderMontefioralle, Barberino, Greve, Tavernelle, San Casciano imChianti-Gebiet scheinen nicht aus dieser Welt und sind für viele nochunentdeckte Perlen. In Lucignano im Chiana-Tal bei Arezzo steht der2,60 Meter hohe "Baum der Liebe", ein Meisterwerk gotischerGoldschmiedearbeit. Der Legende nach gilt er als Glücksbringer fürPaare und Verliebte. Viele Paare besuchen das Stadtmuseum vonLucignano, um sich hier vor dem "Albero dell´Amore" das Ja-Wort zugeben und sich gegenseitig ewige Treue zu schwören.Neben den Städten Florenz, Prato, Siena, Pisa, Pistoia, Arezzo,Grosseto, Livorno, Lucca und der Marmorstadt Massa-Carrara lohnt sichauch ein Ausflug in die höher gelegenen Regionen der Toskana. Auf deminaktiven Vulkanberg Monte Amiata tummeln sich bezauberndeOrtschaften: Abbadia San Salvatore, Piancastagnaio, Roccalbegna,Arcidosso und Santa Fiora. Atemberaubende Panoramen undpostkartengleiche Ansichten tun sich hier dem Besucher auf. Felsen,Kirchen, Schlösser und sogar wilde Tiere hat diese faszinierendeLandschaft für einen Rückzug aus dem Alltag zu bieten. In IsolaSanta, im Herzen der Garfagnana, liegt überraschend eine Oase derStille und Schönheit. Das Gebiet der Lunigiana hinter Massa-Carrarabirgt eine wunderbare Perle: Bei den Apuanischen Alpen liegt derkleine Ort Pontremoli, durch dessen Straßen schon die Frankenstraßegeführt hat. Der malerische Ort mit seinen zahlreichen Brücken istvon paradiesischen Wäldern umgeben, deren Bäume die Zutaten für vieletypische Süßspeisen der Lunigiana liefern, darunter auch "gli Amor diPontremoli", süß wie die Liebe, deren Rezept bis heute geheimgeblieben ist und nur von Generation zu Generation weitervererbtwird.Die Toskana dient als beliebte Kulisse für Verlobungen undHochzeiten. Bürokratisch steht dem Ja-Wort in Italien auch nichts imWege, und die Ämter der vielen Gemeinden oder auch Hochzeitsplanerstehen deutschen Paaren bei der Organisation unterstützend zur Seite.Pressekontakt:DLC - destination-lifestyle.com, Anette Rietz, Tel. +49.30.20238159,Mobil 0173.5362741, info@destination-lifestyle.comOriginal-Content von: Toscana Promozione Turistica, übermittelt durch news aktuell