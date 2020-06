Toskana, Provence, Südsee - Die ganze Welt in NRW

Köln (ots) - Im WDR Fernsehen am Freitag, 26. Juni 2020, 20.15 - 21.00 UhrSommerzeit ist Reisezeit. Auch in Zeiten von Corona! Wir sehnen uns nach den Landschaften der Toskana und den Lavendelfeldern der Provence, nach der Exotik Indiens oder den Tieren der Serengeti - in diesem Sommer alles nur geträumt? Nein! Denn NRW bietet weit mehr Ferne, als die meisten ahnen.Der Reisende muss hier weder auf die Silhouette der Toskana noch auf den Duft der Provence verzichten. Ob die Mammutbäume der amerikanischen Westküste oder die Lavendelfelder Südfrankreichs, hinduistische Tempel oder Kletterarenen von alpinistischem Anspruch - all das gibt es auch in Nordrhein-Westfalen. Und wir verraten wo, zwischen Siebengebirge, Sauerland, Eifel, deutsch-niederländischer Grenze und Teutoburger Wald.Eine neue, ungewöhnliche Entdeckungsreise durch unser Land zeigt eindrucksvoll: In NRW lässt sich (fast) die ganze Welt entdecken. Eine Urlaubsreise zum Staunen und als Trost für alle, die jetzt keine Fernreise unternehmen können. Wir laden ein, zu einer exotischen Urlaubsreise vor die Haustür, wo es dann auch tatsächlich so anmutet, wie in der Lieblingsregion. Der Film verrät "Geheimtipps" zum Weitersagen und macht Lust auf einen Roadtrip durchs Land.Eine Produktion von 2Pilots im Auftrag des Westdeutschen Rundfunk Köln.Eine Dokumentation von Jörg SiepmannD 2020, 44 MinutenRedaktion: Ann-Christin Gertzen und Christiane Hinz (WDR)Fotos unter ard-foto.dePressekontakt:WDR Kommunikationwdrpressedesk@wdr.deTel. +49 221/220-7100Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7899/4634042OTS: WDR Westdeutscher RundfunkOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell