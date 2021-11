Toshiba-Aktie: Wird in 3 Unternehmen aufgeteilt: Alles, was Sie wissen müssen!

Überblick Die(OTC:TOSYY) gab ihre Absicht bekannt, sich in drei eigenständige Unternehmen aufzuteilen. Infrastructure Service Co wird aus Toshibas Geschäftsbereichen Energy Systems & Solutions, Infrastructure Systems & Solutions, Building Solutions, Digital Solutions und Battery bestehen. Device Co wird Toshibas Geschäftsbereich Electronic Devices & Storage Solutions umfassen. Toshiba wird seine Anteile an der Kioxia Holdings Corporation (KHC) und der Toshiba Tec Corporation behalten. Durch die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!