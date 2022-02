Toshiba-Aktie: Umstrukturierung steht bevor!

Die(OTC:TOSYY) will sich in zwei Unternehmen aufteilen und nicht zum Kerngeschäft gehörende Vermögenswerte verkaufen. Der japanische Technologieriese hat seine ursprüngliche Dreiteilung, die von aktivistischen Aktionären heftig kritisiert wurde, aufgegeben, berichtet Bloomberg. Toshiba beabsichtigt, das Gerätegeschäft, einschließlich der Halbleiter, auszugliedern und an die Börse zu bringen.Toshiba investiert 1 Mrd. US-Dollar in die Chip-Produktion Toshiba beabsichtigt, seine Joint-Venture-Beteiligung an der Toshiba Carrier Corporation für ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!