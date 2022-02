Toshiba-Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Der Skandal um neue Betrugsvorwürfe hat sich nach aktuellem Ermittlungsstand als weniger schwerwiegend herausgestellt als es sich zuvor abzeichnete. Der Unternehmensführung wurde vorgeworfen, in undurchsichtige Absprachen mit der japanischen Regierung über Energiepreise verwickelt gewesen zu sein. Daraufhin legte der Präsident des Verwaltungsrates sein Amt nieder. Toshiba war schon häufiger in Bilanz- und Betrugsskandale verwickelt, weshalb die Medien in Japan hierauf besonders ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung