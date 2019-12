Tosender Applaus für gemeinsamen Auftritt / Michael Patrick Kelly begeistert mit über 100 Sängerinnen und Sängern bei der Rotkäppchen Nacht der Chöre (FOTO)

Freyburg an der Unstrut (ots) - Rotkäppchen bringt bei der zweiten Nacht derChöre Deutschland zum Singen: Denn in diesem Jahr standen neben Top-Star undPate Michael Patrick Kelly nun sogar vier Chöre aus ganz Deutschland imhistorischen Lichthof der Sektkellerei in Freyburg auf der Bühne und boten einewahre Stimmexplosion. Mehr als 1.000 Gäste erlebten einen prickelnden Abend mitHits wie "iD", "Roundabouts" und "Et Voilà" - die emotionalen Auftritte wurdenmit tosendem Applaus von einem begeisterten Publikum belohnt.Michael Patrick Kelly blickt auf zahlreiche Konzerte zurück, hat ganze Stadiengefüllt - und dennoch war die Rotkäppchen Nacht der Chöre auch für denerfahrenen Vollblutmusiker etwas ganz Besonderes: "Ich bin noch nie vorher mitChören aufgetreten, es war ein unglaubliches Gefühl! Meine Songs haben wirklicheinzigartig geklungen. Das war eine echt neue, bewegende Erfahrung für mich undes wird sicher nicht das letzte Mal sein, dass ich mit Chören auf der Bühnestehe." Dieter Falk, der den Event musikalisch konzipiert und die Chörevorbereitet und gecoacht hat, ergänzt: "Ich bin wirklich stolz auf die Chöre undvor allem auf den Deutschland-Chor, der innerhalb von nur einer Nacht zu einerGemeinschaft geworden ist. Die Chöre haben wirklich alles gegeben. Es freut michheute besonders, dass wir das, was wir in den letzten Monaten vorbereitet haben,nun zu einem so stimmgewaltigen Höhepunkt gebracht haben."Der Deutschland-Chor: Die Leidenschaft zur Musik verbindetNeu in diesem Jahr: Neben den bereits bestehenden Chören konnten sichSängerinnen und Sänger bewerben, die von Dieter Falk ausgewählt und zu einemneuen Deutschland-Chor zusammengebracht wurden, um bei der Rotkäppchen Nacht derChöre ebenfalls mit Michael Patrick Kelly auf der Bühne zu stehen. EineHerausforderung, innerhalb weniger Stunden aus den einander unbekanntenSängerinnen und Sängern aus ganz Deutschland eine Einheit zu schaffen. Denn erstam Vorabend des großen Auftritts trafen die 33 Auserwählten erstmalsaufeinander, um ihre Stimmen zum eigens von Dieter Falk komponierten Song"Wherever you go" zu vereinen. "Wow, was für ein Erlebnis! Die letzten Tagehaben mir aufs Neue gezeigt, wie sehr Musik die Menschen verbindet. Wir alleteilen diese tiefe Leidenschaft zur Musik und haben heute zusammen so schöne,berührende Augenblicke geschaffen!" sagt Frauke Wangenheim, eine der 33 Stimmendes neuen Chors. "Es ist eine besondere Ehre, dass Dieter Falk eigens für denDeutschland-Chor einen Song komponiert und uns gecoacht hat, und natürlich, dasswir heute gemeinsam mit Michael Patrick Kelly auf der Bühne stehen und mit ihmseine Songs singen durften", strahlt die Bremerin.Neben dem von Dieter Falk zusammengestellten Deutschland-Chor hatten derHeartchor aus Dillingen, der Chor Royal aus Mosbach und der Junge Chor Oeventropaus Arnsberg im Online-Voting die Rotkäppchen-Fans überzeugt. "Die letztenMonate waren eine super spannende Zeit: die Bewerbung, das Zittern, die Auswahl,dann das Coaching mit Dieter Falk und nun heute der absolute Höhepunkt. Wirhatten wirklich viel Spaß und sind begeistert, jetzt mit allen gemeinsam auf derBühne zu stehen", fasst Jochen Thurn, Chorleiter des Chor Royal, daseinzigartige Erlebnis in Worte.Über 100 Stimmen sorgen für Gänsehaut purNach den eigenen Performances der vier Chöre und von Michael Patrick Kelly warvor dem großen Finale die Aufregung förmlich in der Luft zu spüren: Es wurdedunkel, das Publikum schaltete die Taschenlampen-Funktion der Handys ein, derhistorische Lichthof erstrahlte in einem Meer kleiner Lichter - sofort entstandein bewegendes Gefühl von Gemeinsamkeit. Nie zuvor war ein Auftritt auf derBühne des Lichthofs so stimmgewaltig: Zusammen mit Michael Patrick Kellyperformten die vier Chöre voller Leidenschaft die Hits "Et Voilà", "iD" und"Roundabouts" und ließen das Finale zum emotionalen Höhepunkt werden - Tränen,Begeisterungsstürme und Zugaben inklusive.Ganz Deutschland singt: Rotkäppchen zelebriert gemeinsame Momente"Als wir die Rotkäppchen Nacht der Chöre gemeinsam mit Dieter Falk ins Lebengerufen haben, haben wir niemals erwartet, dass die Initiative für so vielebesondere Momente sorgen wird - nicht nur heute Abend hier, sondern auch schonauf dem Weg hierhin. Alleine 2.000 Sängerinnen und Sänger wollten in diesem Jahrdabei sein. Damit haben wir unser Ziel, Menschen für das gemeinsame Singen zubegeistern, erreicht", sagt Tobias Richter, Marketing Manager bei Rotkäppchen."Wir wollen weiterhin mit Rotkäppchen für diese besonderen Augenblicke sorgen,ganz entsprechend unserem Motto: Der Moment seid ihr!"Pressekontakt:Rasch PR-Manufaktur GmbHAnnika MeyerTelefon: +49 40 87 87 919-22annika.meyer@pr-manufaktur.deRödingsmarkt 5220459 HamburgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/50998/4455488OTS: Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbHOriginal-Content von: Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH, übermittelt durch news aktuell