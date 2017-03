Die Tory Burch Foundation startet mit #EmbraceAmbition eine Kampagne zur Ermutigung von Frauen

--Die Initiative schließt ein PSA-Video mit Gwyneth Paltrow,Julianne Moore, Reese Witherspoon, Kerry Washington und Gabby DouglaseinNew York (ots/PRNewswire) - Die Tory Burch Foundation(http://www.toryburchfoundation.org/) gab heute den Start derweltweiten Kampagne, #EmbraceAmbition, bekannt, um Frauen zuermutigen, Ehrgeiz zu zeigen. Die Initiative startet heutegleichzeitig mit dem Internationalen Frauentag. Die von Toryspersönlicher Erfahrung als Frau und Unternehmerin inspirierteKampagne zielt darauf ab, die Doppelmoral rund um Ehrgeizaufzuzeigen, der bei Männern sehr oft als Qualitätsmerkmal angesehen,bei Frauen jedoch als negativer Charakterzug betrachtet wird.Die interaktive multimediale Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.multivu.com/players/English/8056451-tory-burch-foundation-embraceambition/Ein Eckstein der Kampagne ist ein Werbevideo (PSA), das gemeinsammit Laird+Partners geschaffen wurde und öffentlich dazu auffordert,Ehrgeiz zu zeigen. Dieses PSA zeigt Persönlichkeiten ausunterschiedlichen Branchen, einschließlich Unterhaltung (GwynethPaltrow, Julianne Moore, Kerry Washington, Chris Pine, ReeseWitherspoon), Mode (Anna Wintour), Sport (Billie Jean King, GabbyDouglas, Laila Ali), Business (Eric Schmidt, Sheryl Sandberg),Philanthropie (Melinda Gates) und viele mehr.Vierzig Jahre, nachdem die moderne Frauenrechtsbewegung begann,ist die Anzahl der gleichberechtigten Frauen am Arbeitsplatzerbärmlich gering. Nur vier Prozent der Fortune 500 CEOs sind Frauenund weniger als 20 Prozent Frauen sitzen in Verwaltungsräten. In derRegierung sind etwa 19 Prozent Frauen im Parlament und weniger als 10Prozent sind weltweit Regierungschefs."Weltweit werden systematisch Hindernisse gegen den geschäftlichenErfolg von Frauen aufgebaut, aber es sind auch kulturelleBesonderheiten daran schuld", erklärte Tory Burch, Gründerin der ToryBurch Foundation. "In einem meiner ersten Interviews nannte einReporter das Wort "ehrgeizig" und ich sagte ihm, dass mich diesesWort ärgere. Eine Freundin von mir meinte: "Du sollst vor diesem Wortniemals zurückschrecken." Sie hatte absolut recht. Mir wurde klar,dass ich in die Falle getappt war, Frauen sollten niemals ehrgeizigsein, da es unattraktiv ist. Dies führt zu einem abträglichenStandard, den wir vermeiden müssen, wenn wir Gleichberechtigungerzielen wollen."Im Rahmen der Kampagne können Besucher von EmbraceAmbition.org(http://embraceambition.org/) eine digitale Unterstützungserklärungfür #EmbraceAmbition [Akzeptanz von Ehrgeiz] abgeben, Freundeauffordern, ebenfalls eine solche Erklärung abzugeben und ihrenEhrgeiz in den sozialen Medien zu teilen. Ebenso finden Sie dortInhalte, Tools und Interviews mit erfolgreichen Frauen über Ehrgeiz."Die meisten Frauen sind ehrgeizig, aber viele haben Angst, diesenEhrgeiz auch zu zeigen", sagte die Präsidentin der Stiftung, LaurieFabiano. "Es ist unser Ziel, Frauen dazu zu bewegen, sich einenMoment Zeit zu nehmen und darüber nachzudenken, ob sie ihren Ehrgeizunterdrückt haben, und dies in Frage zu stellen."Des Weiteren sind in den Tory Burch und Tory Sports Butikenweltweit und online #EmbraceAmbition Armbänder und T-Shirts(https://www.toryburch.com/accessories-tbfoundation/) erhältlich. Dergesamte Nettoertrag dieser Produkte in den USA kommt der Stiftungzugute.Teilnahmemöglichkeiten an #EmbraceAmbition:- Sie können mit dem Hashtag #EmbraceAmbition eine digitaleUnterstützungserklärung abgeben und Freunde dazu auffordern, diesebenfalls zu tun- Das Video-PSA ansehen und es teilenÜber die Tory Burch FoundationDie Tory Burch Foundation befähigt Unternehmerinnen durch Zugangzu Kapital, Ausbildung und digitalen Ressourcen: das Fellows Programmbietet jährlich zehn Fellows Unterstützung beim Wachstum ihresUnternehmens; das Tory Burch Capital Program, powered by Bank ofAmerica, hat Kredite von insgesamt $ 25 Millionen Dollar an 1.000Unternehmerinnen vergeben; über 140 Frauen haben mithilfe der ToryBurch Foundation einen vertiefenden betriebswirtschaftlichen Kurs imRahmen des 10,000 Small Businesses Bildungsprogramms von GoldmanSachs abgeschlossen; und die Website der Stiftung,www.ToryBurchFoundation.org, ist die Anlaufstation fürUnternehmerinnen.Folgen Sie der Tory Burch Foundation auf Instagram (http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ftoryburchfoundation%2F&esheet=51318868&newsitemid=20160413005306&lan=en-US&anchor=Instagram&index=4&md5=0d34996259573961794db536af4c3708), Facebook (http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ftoryburchfoundation&esheet=51318868&newsitemid=20160413005306&lan=en-US&anchor=Facebook&index=5&md5=87859bf713153b790164c9e3e162e5a5), LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/toryburchfoundation) und Twitter (http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Ftoryburchfdn&esheet=51318868&newsitemid=20160413005306&lan=en-US&anchor=Twitter&index=7&md5=094b8a020487a95a09aaee525f4850c8) mitdem Hashtag #EmbraceAmbition.Pressekontakt:Frances Pennington | SVP Global PR & Brand Communications |fpennington@toryburch.comOriginal-Content von: Tory Burch Foundation, übermittelt durch news aktuell