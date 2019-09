Torsten Wolf leitet Forensic Services bei Control Risks (FOTO)

Frankfurt (ots) -- Langjähriger PwC-Experte wechselt zu Control Risks- Digital Forensics und Cross Border Investigations im FokusDer Wirtschaftskriminalitätsexperte Torsten Wolf verantwortetzukünftig die Leitung des Bereichs Forensic Services für alledeutschsprachigen Länder und Osteuropa bei Control Risks, einer derweltweit führenden spezialisierten Risikoberatungen. Harald Nikutta,verantwortlicher Senior Partner von Control Risks für dendeutschsprachigen Raum und Osteuropa, freut sich über seinenNeuzugang: "Bei Krisen und beim Verdacht auf wirtschaftskriminelleHandlungen stehen wir für schnelle und wirksame Vorgehensweise imInteresse unserer Kunden - und dies weltweit. Mit seinerpraxisbewährten Expertise und seinem Leistungsverständnis passtTorsten Wolf einfach bestens zu uns. Ich bin davon überzeugt, dass erzwei wesentliche Impulse setzen kann und wird: erstens, die nochengere Verzahnung zum deutschsprachigen Markt und zweitens, dieWeiterentwicklung unserer Leistungskompetenz stärker in RichtungDigital Forensics."Torsten Wolf arbeitete mehr als 13 Jahre bei derWirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC und leitete Untersuchungen beiwirtschaftskriminellen Handlungen in namhaften Unternehmen - vominternationalen Mittelständler bis zum Dax 30 Konzern. Dabei warendie Ermittlungen nicht allein auf Deutschland begrenzt, sondernreichten mitunter rund um den Globus. Entsprechend groß undinterdisziplinär aufgestellt waren die Teams, die Wolf beiSchadensfällen bis in den Milliardenbereich koordinieren und führenmusste. IT-forensische Kapazitäten und Werkzeuge kamen dabei mehr undmehr zum Einsatz, um die komplexen Vorgänge aufzuklären.Bei Control Risks sieht Wolf für seinen Dienstleistungsbereichperfekte Voraussetzungen: "Bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaftist Forensic ein Nebenschauplatz. Das ist bei Control Risks völliganders. Hier gehören Forensic-Dienstleistungen zum Kern desGeschäftsmodells." Nikutta und Wolf erwarten, dass sich Control Risksim forensischen Markt mit Professionalität und Pragmatismus sowie mitdigitaler Kompetenz weiter erfolgreich etablieren wird.Über Control Risks:Control Risks ist eine der weltweit führenden, spezialisiertenRisikoberatungen. Unser Schwerpunkt sind Unternehmen, für dieinternationale Zusammenarbeit Priorität hat und die damit inbesonderer Weise den sich kontinuierlich verändernden globalenRisiken ausgesetzt sind. Diese Unternehmen unterstützen wir dabei,sichere, regelkonforme und belastbare Organisationen aufzubauen undgezielt weiterzuentwickeln. Mehr Informationen finden Sie hier:https://www.controlrisks.com/dePressekontakt:Felicitas SommerSenior Marketing Executive, Europefelicitas.sommer@controlrisks.comMob.: +49 1590 445 3336Original-Content von: Control Risks GmbH, übermittelt durch news aktuell