Torsten Ellmann zum neuen Präsidenten des Deutschen Imkerbundes gewählt (FOTO)

Konstanz (ots) -Gestern fand im Bodenseeforum in Konstanz dieJahreshauptversammlung des Deutschen Imkerbundes e.V. (D.I.B.) statt,an der Vertreter aller 19 Mitgliedsverbände teilnahmen. Ein Höhepunktder Tagung war die Neuwahl des siebenköpfigen Präsidiums, daswesentlich die künftige Verbandspolitik mitbestimmen wird. Im erstenWahlgang wurde Torsten Ellmann aus Pasewalk zum neuen Präsidenten desgrößten Bienenzüchterverbandes in Europa mit derzeit rund 121.000Mitgliedern gewählt. Der bisherige Amtsinhaber Peter Maske ausUnterfranken trat nach elf Jahren nicht mehr zur Wahl an. Er wurdevom Gremium in Würdigung seiner hohen Verdienste zum Ehrenpräsidentendes D.I.B. ernannt.Zur Wahl des Präsidenten gab es zwei Kandidaturen. Torsten Ellmannerhielt 119 der abgegebenen 132 Stimmen. Der Diplom-Chemiker undpharmazeutisch-technische Assistent ist 53 Jahre alt, verheiratet undhat drei Kinder. Als Sohn eines Imkers ist er seit seiner Kindheiteng mit der Bienenhaltung verbunden, bewirtschaftet 20 Bienenvölkerund gibt sein Wissen an seinen Sohn weiter, der damit bereits in derdritten Generation imkert. Ellmann führt seit 2010 den PasewalkerImkerverein 1878 e.V. Besondere Schwerpunkte seiner Vereinsarbeitsind die Nachwuchsförderung, Schulung und Öffentlichkeitsarbeit sowiedie Entwicklung bienenfreundlicher Gemeinden. Seit 2011 ist erVorsitzender des Landesverbandes der Imker Mecklenburg-Vorpommerne.V. und gehört damit dem erweiterten Präsidium des D.I.B. an. VonOktober 2011 bis Oktober 2015 arbeitete Torsten Ellmann bereits alsBeisitzer im D.I.B.-Präsidium.Peter Maske gratulierte seinem Nachfolger und sagte, er wünschesich eine Fortsetzung der sachlichen und konstruktivenZusammenarbeit, vor allem mit der Politik und Landwirtschaft, umweitere Verbesserungen für Blüten besuchende Insekten zu erreichen.Auch Ellmann setzt auf Dialog. Er sagte nach seiner Wahl: "Neben derZusammenarbeit mit allen Naturnutzerverbänden, der Politik, derIndustrie und vielen anderen Organisationen steht für mich dieStärkung der imkerlichen Gemeinschaft sowohl nach innen als auch nachaußen an vorderer Stelle. Denn nur mit einer starken Stimme wird esmöglich sein, im internationalen Rahmen der EU-MitgliedstaatenVerbesserungen bei der Agrarpolitik, der Sicherheit derBienenprodukte, der Bekämpfung von Bienenkrankheiten und derReduzierung des Pflanzenschutzmitteleinsatzes zu erreichen. Ebensowird die Nutzung neuer Medien, insbesondere im Schulungsbereich, inden kommenden Jahren eine zunehmend wichtige Rolle in unsererVerbandsarbeit spielen, um auch die jüngere Generation im nochstärkeren Maße für die Imkerei zu begeistern und zu qualifizieren.Weitere Schwerpunkte werden heute auf dem Deutschen Imkertag imMittelpunkt stehen, wie z. B. die Zucht oder die Honigqualität. DieseThemen werden wir nach der Tagung weiter vertiefen."Zu den beiden Vizepräsidenten wurden von den Vertretern KlausSchmieder aus dem Landesverband Badischer Imker e.V. und StefanSpiegl, Landesverband Bayerischer Imker e.V., gewählt. Als Beisitzerarbeiten außerdem zukünftig Gabriele Huber-Schabel ausSachsen-Anhalt, Dr. Michael Hardt aus Sachsen, August-WilhelmSchinkel aus Weser-Ems und Ulrich Kinkel vom LandesverbandWürttembergischer Imker im Präsidium mit.Heute wird die Jahrestagung mit dem Deutschen Imkertag, der unterder Schirmherrschaft von Bundeslandwirtschaftsministerin JuliaKlöckner steht, in Konstanz fortgesetzt.