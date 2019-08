Torry Harris gewinnt zwei bedeutende UK Digital Experience Awards

Bristol, England (ots/PRNewswire) - Torry Harris IntegrationSolutions (THIS) hat zwei wichtige UK Digital Experience Awards(UKDXA) 2019 für sich entschieden. Mit den UKDXA werden digitaleSpitzenleistung und Innovation ausgezeichnet. Prämiert werdenUnternehmen, die mittels digitaler Technologie ein herausragendesKundenerlebnis bieten.Torry Harris gewann den Preis in Gold für seine digitalePlattforminitiative HomeJini (https://homejini.com/) in der Kategorie'Not for Profit & Charity including Public Services' und den Preis inSilber für 'Best Digital Change & Transformation (in partnership withPure Planet)'.HomeJini (gestützt auf Torry Harris' digitale Marktplatz-LösungDigitMarketTM (https://www.thbs.com/products/digitmarket))demokratisiert die digitale Wirtschaft, indem es die Vorteile derPlattform-Ökonomie nutzt, um geringqualifizierte Arbeitnehmer inIndien mit Beschäftigungsmöglichkeiten zusammenzubringen.Pure Planet ist Großbritanniens erster App-basierterEnergieversorger, der 100 % Ökostrom und Gas mit 100 %Klimakompensation anbietet. Kunden können über ihre mobile(API-gestützte) App den Energieverbrauch verfolgen und die Rechnungbezahlen. Torry Harris bildet das Rückgrat von Pure Planets'digitaler Engine. Torry Harris ist ein verlässlicher Partner von PurePlanet und unterstützt den Aufbau eines sinnvollen digitalenÖkosystems, indem ein umfassendes API-Portfolio implementiert undbetreut wird.Shuba Sridhar, Vice President - Strategic Initiatives bei TorryHarris, sagte: "Ich bin begeistert, dass unser digitalesMarktplatzprodukt DigitMarket(TM) die ihm zustehende Anerkennungerhalten hat. Wir planen ein Comeback im nächsten Jahr mit einer nochinnovativeren und wirkungsvolleren Story einer TorryHarris-gestützten digitalen Engine, die für das Kundengeschäft einenenormen Unterschied macht! Wir danken Awards International für dieAusrichtung eines so fairen und transparenten Wettbewerbs mit einerhochkarätigen unabhängigen Jury!"Informationen zu Torry HarrisTorry Harris ist ein multinationaler Anbieter von Unternehmens-,Technologie- und IT-Beratungsdiensten. Das Unternehmen ist aufIntegration, Plattformdienste, API-Management über den gesamtenLebenszyklus und Digitalisierung spezialisiert. Firmensitz desUnternehmens ist in New Jersey (USA) mit Entwicklungszentren inBangalore & Gurgaon (Indien). Niederlassungen befinden sich inBristol (GB), Dubai (VAE), Dublin (Irland), München (Deutschland),Paris (Frankreich) und Wien (Österreich). Weitere Informationenfinden Sie unter https://www.thbs.comAnsprechpartner für Medien:Diganta Kumar Barooahmarketing@thbs.com+91-80-41827200Torry Harris Business SolutionsOriginal-Content von: Torry Harris Business Solutions (THBS), übermittelt durch news aktuell