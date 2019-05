Weitere Suchergebnisse zu "Harris":

Bristol, England (ots/PRNewswire) - Torry Harris, ein weltweitführender Anbieter für Integrationslösungen,Full-Lifecycle-API-Management und digitale Transformation, wurde inder Publikation Specialist API Strategy and Delivery ServiceProviders, Q2 2019 von The Forrester Wave(TM) (https://www.thbs.com/analyst-speak/forrester-wave-specialist-api-strategy-and-delivery-service-providers) als "Leader" ausgezeichnet. "Torry Harris BusinessSolutions kann auf eine lange Tradition in seinen FachgebietenIntegration, Service-orientierter Architektur (SOA) und APIszurückblicken", so Forrester. Besonders erwähnenswert istDigitMarketTM (https://www.thbs.com/products/digitmarket), eindigitales Marktplatzangebot, das die Vordenkerrolle verdeutlicht, diedas Unternehmen in Bezug auf API-basierte Plattform-Geschäftsmodelle,einschließlich einer integrierten API-Managementlösung, innehat."In seinem Wave-Bericht führt Forrester weiter aus:- Die größten Stärken von Torry Harris waren API-Geschäftsstrategie,Reifegradbeurteilung, Programmstrategie, Designanleitung, Design-und Entwicklungsdienste, Geschäftstechnologievision und dieInnovations-Roadmap.- Was Torry Harris besonders auszeichnet, ist das Verständnis und dieartikulierte Darstellung der API-Geschäftschancen, z. B. vonOpen-Business-Modellen, dynamischen Ökosystemen undPlattformgeschäften.- Torry Harris ist eine guter Shortlist-Anbieter für Käufer, die sicheine klare Vision für API-Geschäftsmodelle, ein tiefgründigesVerständnis der API-Programme und -Steuerung und gute Kenntnisse imBereich API-Lieferung und -Integration wünschen.Shuba Sridhar, Vice President - Strategic Initiatives bei TorryHarris Business Solutions, kommentierte: "Um in dieserBillionen-Dollar-schweren Plattformökonomie mitzuspielen, müssenUnternehmen APIs mithilfe von Automation externalisieren. Bei derdigitalen Transformation geht es um automatisierte Integration. Wirglauben, dass Forrester unseren Schwerpunkt und unsere Expertise derletzten 20 Jahre erkannt hat, die wir bei der Verbesserung derdigitalen Möglichkeiten weltweiter Unternehmen vorweisen können.Torry Harris Integration Solutions - "THIS" - steht für unserenEinsatz, die Leistung durch digitalen Zugang durch Integration zuerweitern und beim Aufbau bedeutender digitaler Gemeinschaften zuhelfen, die die Verdienstmöglichkeiten aller Beteiligten verbessern.Eine kostenfreie Kopie des The Forrester Wave(TM) Berichts kannHIER (https://www.thbs.com/analyst-speak/forrester-wave-specialist-api-strategy-and-delivery-service-providers) heruntergeladen werden.Informationen zu Torry HarrisTorry Harris ist ein internationaler Anbieter von Unternehmens-,Technologie- und IT-Beratungsdiensten. Das Unternehmen ist aufIntegrationslösungen, Plattformdienste, Full-Lifecyle-API-Managementund digitale Transformationsdienste spezialisiert. Das Unternehmenhat seinen Hauptsitz in New Jersey (USA) und hat Entwicklungszentrenin Bangalore und Gurgaon (Indien). Die Firma verfügt über Büros inBristol (GB), Dubai (VAE), Dublin (Irland), München (Deutschland),Paris (Frankreich) und Wien (Österreich). Weitere Informationenfinden Sie unter https://www.thbs.com.Pressekontakt:Diganta Kumar Barooahmarketing@thbs.com+91-80-41827200Torry Harris Business SolutionsOriginal-Content von: Torry Harris Business Solutions Pvt. Ltd., übermittelt durch news aktuell