Torq beginnt mit der Exploration seines Eisen-Oxid-Kupfer-Gold-Projekts Margarita in Nordchile

Quelle: IRW Press

Mr

Vancouver, Kanada – 8. April 2021 – Torq Resources Inc. (TSX-V: TORQ, OTCQX: TRBMF) („Torq“ oder das „Unternehmen“ – https://www.commodity-tv.com/play/torq-resources-new-copper-explorer-in-chile-with-a-large-project/) gibt bekannt, dass das Unternehmen mit den Arbeiten an seinem Eisen-Oxid-Kupfer-Gold (IOCG) -Projekt Margarita in Nordchile, 65 km nördlich der Stadt Copiapo (Abbildung 1), begonnen hat. Das Explorationsprogramm über Tage konzentriert sich auf die Definition von Bohrzielen mit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung