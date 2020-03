Toromont Industries: Müssen Sie jetzt handeln?

Weitere Suchergebnisse zu "BlackRock":

Toromont Industries, ein Unternehmen aus dem Markt "Handelsunternehmen und Distributoren", notiert aktuell (Stand 02:27 Uhr) mit 62.39 CAD sehr stark im Plus (+2.94 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Toronto.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Toromont Industries auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation ausgemacht werden. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Toromont Industries. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Dividende: Bei einer Dividende von 1,95 % ist Toromont Industries im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsunternehmen und Distributoren (2,14 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht niedriger zu bewerten, da die Differenz 0,19 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 5 Analystenbewertungen für die Toromont Industries-Aktie abgegeben. Davon waren 3 Bewertungen "Buy", 2 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Toromont Industries-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Toromont Industries vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 75,8 CAD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 25,06 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (60,61 CAD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Toromont Industries somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.