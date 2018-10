Toro: Was ist jetzt zu tun!

An der Heimatbörse Xetra New York notiert Toro per 16.10.2018 bei 57,39 USD. Toro zählt zu "Investitionsgüter".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Toro entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Toro schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Machinery auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,42 % und somit 0,51 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 1,94 % aus. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung "Hold".

2. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Toro 1 mal die Einschätzung buy, 0 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Buy". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Toro vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 57,39 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von -100 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 0 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Sell"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Buy".

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Toro liegt bei einem Wert von 19,1. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Machinery" (KGV von 49,45) unter dem Durschschnitt (ca. 61 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Toro damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.