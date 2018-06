Mit der Torjubel-Checker-App die schnellste WM gucken

Unterföhring (ots) - Wer kennt das nicht: Nebenan wird gejubelt,während man angespannt auf das Tor wartet. Mit dem Torjubel-Checkervon Astra können Fußball-Fans innerhalb weniger Sekundenherausfinden, wie schnell ihr TV-Signal ist und wo sie zukünftig dieWM-Spiele schauen sollten, um vor allen anderen zu jubeln. Die Appist ab sofort kostenlos im Apple- und Android-Appstore erhältlich.Und so funktioniert sie: Die User nehmen mit der App 3 bis 5Sekunden ihres TV-Tons auf. Das Ton-Signal wird zusammen mit derUhrzeit an einen Server übermittelt und mit der Original-Aufzeichnungabgeglichen. Die Abweichung zwischen dem heimischen und demfOriginal-Signal wird bis auf die Zehntelsekunde genau berechnet unddem Nutzer auf dem Smartphone angezeigt. So erfährt der User sofort,um wieviel Sekunden sein Signal verzögert ist. Doch die App hat auchnoch andere spannende Funktionen: Zum Beispiel kann man sich mitFreunden ein Battle via Facebook liefern - wer schnell genug ist,gewinnt mit dem schrägsten oder schönsten Torjubel-Selfie attraktivePreise."Fußball ist Leidenschaft pur, denn hier geht es um echteEmotionen. Wenn es dann aus der Kneipe nebenan so laut jubelt, dassdie Fenster wackeln und auf dem TV-Bild zuhause dieLieblingsmannschaft aber noch auf der eigenen Spielfeldhälfte steht,entstehen auch Emotionen - jedoch keine positiven", so ChristophMühleib, Geschäftsführer Astra Deutschland. "Natürlich behebt die Appnicht das Malheur einer langsamen Übertragung, jedoch informiert sieüber die Geschwindigkeit des eigenen Fernsehsignals. KurzfristigeAbhilfe schafft sie zumindest auch; wenn das Signal der Nachbarn bzw.das von Freunden schneller übertragen wird, sollte man in derHalbzeit die Örtlichkeit wechseln. Langfristig hilft jedoch nur eins:den Empfangsweg auf Satellit umstellen."Satellit ist schnellster ÜbertragungswegGrund für abweichende Geschwindigkeiten sind die unterschiedlichenÜbertragungswege Satellit, DVB-T2, Kabel und IPTV. Das Spiel wird imStadion von Kameras aufgezeichnet und diese schicken die Bildsignaleweiter an die Sendestationen der Fernsehsender. Dort werden dieFernsehbilder zusammengestellt und an die Satelliten- undKabelbetreiber geliefert. "Da das Satellitensignal annähernd mitLichtgeschwindigkeit unterwegs ist, empfangen Satelliten-TV-Nutzerdas Bild am schnellsten", erklärt Christoph Mühleib. Hinter demSatellitenfernsehen reihen sich DVB-T2 und Kabelfernsehen ein. Werdie WM-Spiele per Internet streamt, sieht ein Tor teilweise bis zueiner Minute später, da die digitalen Bilder auf einem Serverzwischengespeichert und vom Computer gebuffert werden müssen.Die Torjubel-Checker-App von Astra kann unter den folgenden Linkskostenlos heruntergeladen werden:- Apple AppStore: https://itunes.apple.com/app/id1391845461- Google Play Store:https://play.google.com/store/apps/details?id=de.astra.torjubelWeitere Informationen zur App erhalten Sie auf www.astra.de undauf unserer Facebook-Seite.Druckfähiges Bildmaterial finden Sie unter:https://edelmanftp.box.com/v/torjubelcheckerÜber Astra DeutschlandDie Astra Deutschland GmbH ist eine hundertprozentige Tochter vonSES, der weltweit führende Satelliten-Betreiber mit einer Flotte vonüber 50 Satelliten. Astra Deutschland verantwortet die Vermarktungund den Vertrieb der SES Services in Deutschland, Österreich und derSchweiz. Über die Orbitalposition 19,2 Grad Ost überträgt Astra ohnemonatliche Anschlusskosten inzwischen rund 300 Programme in deutscherSprache, davon derzeit über 90 in HD-Qualität. 71 Prozent derSatelliten-Haushalte in Deutschland schauen inzwischen bereitshochauflösendes Fernsehen. Astra ist der führende Empfangsweg inDeutschland: Ende 2017 empfingen in Deutschland 17,7 MillionenTV-Haushalte ihre Programme über Satellit. Mehr Informationen unterwww.astra.de. Folgen Sie uns auf Facebook und YouTube!Pressekontakt:Jasmin MittenzweiPressesprecherinAstra Deutschland GmbHTel. + 49 (0) 89 1896 2114jasmin.mittenzwei@ses.comwww.astra.deOriginal-Content von: ASTRA Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell