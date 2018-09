Toread-Team belegt ersten Platz in Wulong Mountain Quest

Chongqing, China (ots/PRNewswire) - Das Toread-Team belegte in der2018 China International Mountain Quest und der 2018 China MountainOutdoor Sports Series (Chongqing, Wulong) den ersten Platz. Esbeendete das 250-Kilometer-Rennen mit vier Abschnitten in 19 Stunden,9 Minuten und 5 Sekunden, wie die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeitdes Bezirksausschusses Wulong der Gemeinde Chongqing bekanntgab.Der Wettbewerb endete am Donnerstag mit einem74,2-Kilometer-Rennen durch die malerischen Gebiete des Wulong FairyMountain und der Three Natural Bridges, nach Beendigung des59,6-Kilometer-Rennens am Mittwoch, das sechs Disziplinen, darunterKajakfahren und Schwimmen, umfasste. Die Rennstrecke, deren Planungsich an den schönsten Orten von Wulong orientierte, bot denTeilnehmern eine erinnerungswürdige Erfahrung, die Sport undTourismus kombinierte.Die Teams Aliexpress und Beijing Koosa belegten den zweiten unddritten Platz. Sie beendeten das Rennen in 19 Stunden, 56 Minuten und47 Sekunden bzw. 20 Stunden, 37 Minuten und 59 Sekunden. Die 25besten Teams werden vom Veranstalter eine Auszeichnung erhalten.Links zu Fotos:http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=320078http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=320079http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=320080Pressekontakt:Herr Chen+86-10-63076224Original-Content von: The Publicity Department of Wulong District Committee of Chongqing Municipality, übermittelt durch news aktuell