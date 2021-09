Tore auf für die INTERGEO 2021 in Hannover

Karlsruhe (ots)Endlich wieder live! Mit einem umfassenden Sicherheitskonzept auf Basis der 3G-Regeln findet die INTERGEO 2021 in Hannover statt. Und für alle Daheimgebliebenen digital. Vom 21. bis 23. September 2021 freuen sich 250 Unternehmen der EXPO und zahlreiche nationale und internationale SPEAKER der Stage und CONFERENCE auf Ihren Besuch!Die wichtigste Botschaft zuerst: Die INTERGEO 2021 findet unter Beachtung der 3G-Regeln (geimpft, genesen, getestet) live in Hannover statt. Unter dem Motto "Inspiration for a smarter World" greift die Veranstaltung aktuelle und in die Zukunft gerichtete Themen auf. Ein funktionierendes Hygienekonzept inklusive einer Teststation vor Ort garantiert die sichere Durchführung der Live-Veranstaltung. Zusätzlich wird die INTERGEO als digitale Veranstaltung auch im Netz stattfinden. Daniel Katzer, Bereichsleiter Expo & Conference bei der HINTE GmbH, hat nach einem Jahr reiner Online-Veranstaltungen daher eine klare Botschaft: "Kommen Sie nach Hannover. Genießen Sie die Intensität der Begegnung und die Kraft der persönlichen Information. Die Besucher*innen erwartet ein breiter Mix an Produkten und Lösungen auf der EXPO und ein vielseitiges internationales Programm auf der CONFERENCE und der INTERGEO STAGE."SMARTE CONFERENCEFragen zur Nachhaltigkeit und "Green data for all", Technologietrends wie Machine Learning und Virtual Reality, im Bereich der Positionierung die Schwerpunkte Galileo und Precise Point Positioning, aber auch Autonomous Driving und Visualisierungsmethoden stehen im Fokus der CONFERENCE. "Es geht um die Digitalisierung in Städten, veränderte Mobilität und Bürgerbeteiligung. Auch Weiterentwicklung und Innovationen beim Building Information Modeling (BIM) sind Thema sowie der Umgang mit großen Datenmengen", so Christiane Salbach, Geschäftsführerin der DVW GmbH und Präsidiumsmitglied des Veranstalters DVW e.V. (Gesellschaft für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement). Darüber hinaus geht es um aktuelle Trends im Bereich Robotik und UAV und nutzergenerierte Geoinformation und Artificial Intelligence Geoanwendungen.EXPO WIEDER STARKAuf der EXPO zeigen internationale Aussteller ihre Produkte und Lösungen 'for a smarter World'. "Sie zeigen Drohnen und aktuelles Vermessungsequipment, präsentieren Geoinformationslösungen und Software für Bauen und Infrastruktur. Big Player sind genauso vor Ort wie Start-ups. Die EXPO ist nach einem Jahr virtueller INTERGEO wieder auf dem besten Weg, sich international zu positionieren", so Daniel Katzer.GEOHYPE IM FAHRTWIND DER DIGITALISIERUNGDie Digitalisierung hat durch Corona weiter Fahrt aufgenommen. Gleichzeitig werden auch Klimawandel und Umweltbedrohungen immer offensichtlicher. Geodaten und -informationen treten als unerlässliche Hilfsmittel für Mensch und Umwelt immer deutlicher in den Mittelpunkt der Lösungen. "Geoinformationen werden immer mehr zu einer gemeinsamen Sprache, auf deren Basis wir die Erde besser verstehen und so nachhaltig handeln können", so Christiane Salbach. Besucher der EXPO und CONFERENCE kommen heute aus den Kernbranchen wie Umwelt, Verkehr oder Stadtplanung in Verwaltung, Unternehmen und Wissenschaft auch aus Branchen wie Logistik, Automobil, Bauen und Wohnen und Medien sowie Gesundheit. "Ob bei der Modellierung von Hochwasserszenarien, optimierten Logistikrouten oder beim autonomen Fahren, der intelligenten Stadtplanung oder auf der Baustelle - viele Branchen arbeiten mit cross- und multi-vernetzten Geoinformationen", so Salbach weiter.Die INTERGEO bietet damit endlich wieder live Gelegenheit für diesen hohen Grad an Vernetzung. Und sie ist die lebendige Plattform für den Austausch innerhalb der Fachdisziplinen Geodäsie und Geoinformation - und weit darüber hinaus. Christiane Salbach: "Erleben Sie wieder die Faszination einer Liveveranstaltung. Kommen Sie nach Hannover. Nach einem Jahr Pause brauchen wir alle wieder das persönliche Erleben - die Sponsoren und Aussteller sowie Speaker und Präsentator*innen blicken mit großer Vorfreude und Erwartung auf die offenen Eingangstore der Messehallen in Hannover. Seien Sie dabei, wenn die erste Live-Veranstaltung rund um Geoinformation nach den Corona-bedingten Einschränkungen ihre Pforten für Sie öffnet."Die CONGRESS-Highlights im ÜberblickDienstag, 21.09.20219.30 bis 11.00: Opening Session mit Prof. Dr. Hansjörg Kutterer, Präsident DVW, Prof. Dr. Jochen Schiewe, Präsident DGfK, Anne Kathrin Bohle, Staatssekretärin BMI.Opening Keynote: "Transforming the Way the World Works", Andreas Sinning, Trimble.11.30 bis 12.30: Smart Cities - resilient Cities through digitalization, Prof. Dr. Alexandra Weitkamp, TU Dresden, Professorin für Landmanagement15.30 bis 16.30 Paneldiskussion: Nutzergenerierte Geoinformation für KI17.00 bis 18.00 Paneldiskussion: Positionale - Future trends in positioningMittwoch, 22.09.20219.30 bis 10.30: Raum-zeitliche Analyse von Mobilität und Gesundheit, Prof. Dr. Jochen Schiewe, DGfK13.30 bis 14.00 Smart Planning and Construction (Usecases), Gunther Wölfle, buildingSMART Deutschland15.00 bis 16.00: Geodaten strategisch einsetzenDonnerstag, 23.09.20219.30 bis 10.30 Keynote. Corona! Beschleuniger für Immobilienmärkte und Baulandschaffung, Susanne Kleemann, DVW9.30 bis 10.00: Autonomous Driving and Localisation, Prof. Dr. Andreas Eichhorn, TU Darmstadt11.00 bis 12.00: Artifictial Intelligence and Robotic15.00 bis 16.00: Paneldiskussion. Digitale Arbeitskultur verändert kommunale Entscheidungsfindung.15.00 bis 16.00: UAV - Development and Innovations, Prof. Dr. Ingo NeumannLeibniz Universität Hannover.Die EXPO STAGE - IHRE ANWENDUNGEN LIVEAuszüge aus dem EXPO STAGE-ProgrammDienstag, 21.09.20219.30 bis 11.40 Panel Diskussion mit Moderator Dr. Thomas Usländer, Fraunhofer IOSB: Solutions for Smart Cities14.40 bis 17.00 Panel Diskussion mit Moderator Michael Wieland, UAV DACH. 