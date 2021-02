Torchlight Energy Aktie: Texas wird von eisiger Kälte getroffen!

Wie viele andere Staaten erlebt auch Texas untypische Kälteeinbrüche. Dies hat die staatlichen Behörden veranlasst, Stromausfälle zu erzwingen.

Was Sie wissen sollten

Mehr Texaner heizen ihre Häuser als normal, was eine große Belastung für die Stromnetze in Texas darstellt. Zusätzlich zum Anstieg der Energienachfrage frieren die Windturbinen ein, was es noch schwieriger macht, den Staat mit Strom zu versorgen. “Mehr als 2 Millionen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung