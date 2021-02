Torchlight Energy Aktie: Mid-Day Market Update!

In der Mitte des Handels am Mittwoch fiel der Dow um 0,07% auf 31.355,00, während der NASDAQ um 0,46% auf 13.943,81 fiel. Der S&P fiel ebenfalls und sank um 0,23% auf ,902,13. Die USA haben die höchste Anzahl von Coronavirus-Fällen und Todesfällen in der Welt, insgesamt wurden 27.192.910 Fälle mit etwa 468.200 Todesfällen gemeldet. Indien bestätigte insgesamt mindestens 10.858.370 bestätigte Fälle ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung