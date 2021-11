Torc Robotics arbeitet mit Applied Intuition zusammen, um die Entwicklung und Validierung von autonomen Lastwagen zu beschleunigen

Mountain View, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Torc Robotics (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3351743-1&h=2347674142&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D3351743-1%26h%3D2620304385%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3351743-1%2526h%253D393572926%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fc212.net%25252Fc%25252Flink%25252F%25253Ft%25253D0%252526l%25253Den%252526o%25253D3351743-1%252526h%25253D83590562%252526u%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Ftorc.ai%2525252F%252526a%25253DTorc%25252BRobotics%2526a%253DTorc%252BRobotics%26a%3DTorc%2BRobotics&a=Torc+Robotics), ein unabhängiges Tochterunternehmen der Daimler Truck AG und ein führender Anbieter von Level-4-Software für selbstfahrende Fahrzeuge für schwere Nutzfahrzeuge, und Applied Intuition (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3351743-1&h=3136264144&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D3351743-1%26h%3D3080663858%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3351743-1%2526h%253D2042953776%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fc212.net%25252Fc%25252Flink%25252F%25253Ft%25253D0%252526l%25253Den%252526o%25253D3351743-1%252526h%25253D535872799%252526u%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fapplied.co%2525252F%252526a%25253DApplied%25252BIntuition%2526a%253DApplied%252BIntuition%26a%3DApplied%2BIntuition&a=Applied+Intuition), ein Anbieter von Simulations- und Softwarewerkzeugen für die Entwicklung autonomer Fahrzeuge, haben eine mehrjährige strategische Zusammenarbeit angekündigt, um die Herausforderungen der Entwicklung autonomer Fahrzeuge zu meistern und die autonomen Lkw von Torc für den Einsatz auf der Straße sicher zu vermarkten.Torc entwickelt ein autonomes System der Stufe 4 für den Langstrecken-Lkw-Verkehr in den USA. Bei der Autonomiestufe 4 ist ein Fahrzeug in der Lage, Fahrfunktionen unter bestimmten Betriebsbedingungen ohne menschliches Eingreifen auszuführen.Applied Intuition bietet Simulations- und Softwarelösungen an, die sichere, kostengünstige und skalierbare Ansätze für die Entwicklung autonomer Systeme ermöglichen. Die deterministische, realitätsgetreue und physikbasierte Simulationssoftware unterstützt die virtuelle Erprobung der Torc-Algorithmen in US-amerikanischen Straßenumgebungen."Bei Torc diktiert die Sicherheit jeden Aspekt unserer Entwicklung, einschließlich der Art und Weise, wie wir unsere autonome Technologie testen und validieren", sagte Michael Fleming, CEO und Gründer von Torc. "Das Team von Applied hat sein Fachwissen unter Beweis gestellt und uns Werkzeuge an die Hand gegeben, mit denen wir die sichere Entwicklung von Nutzfahrzeugen auf finanziell tragfähige Weise beschleunigen können. Wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit mit Applied fortzusetzen, um unsere Straßen für die Gesellschaft sicherer zu machen."Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen begann Anfang 2020, als die Covid-19-Pandemie ausbrach. Die Tests auf der Straße, ein wichtiger Teil der Entwicklung autonomer Fahrzeugsysteme, wurden vorübergehend unterbrochen, um die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter von Torc zu gewährleisten. Das Team war jedoch in der Lage, die Fähigkeiten des autonomen Fahrens in der Simulation ohne Unterbrechung weiterzuentwickeln. Heute fahren die Testfahrzeuge von Torc täglich Routen auf öffentlichen Straßen in mehreren Bundesstaaten, und die Simulation ist weiterhin eine wichtige Validierungsmethode für neue autonome Softwarefunktionen, bevor sie in der Praxis getestet werden.Die fortgesetzte Zusammenarbeit wird den autonomen Fahrzeugen von Torc helfen, sich auf unvorhersehbare, potenziell gefährliche Ereignisse in der realen Welt vorzubereiten, und sie wird Torc dabei unterstützen, als globales Unternehmen zu wachsen. Die Entwicklung von autonomen Fahrzeugen ist eine komplexe technische Herausforderung, und die Algorithmen müssen umfassend geschult, getestet und validiert werden. Applied Intuition bietet Technologien, die verschiedene Arten von Simulations- und Entwicklungsinfrastrukturen unterstützen."Die Simulation ermöglicht es unserem Team, neue Funktionen und Fähigkeiten des autonomen Systems in Hunderten oder Tausenden von verschiedenen Szenarien in einer virtuellen Welt zu testen", so Ben Hastings, CTO von Torc. "Das heißt, wenn der autonome Lkw auf öffentlichen Straßen unterwegs ist, hat sich das autonome System bereits in vielen der möglichen Szenarien bewährt. Darüber hinaus sind starke Simulationskapazitäten eine Säule auf unserem Weg zur Kommerzialisierung. Mit Applied Intuition entwickeln wir langfristig und mit Blick auf ein Produkt."Die enge Zusammenarbeit ist ein wichtiger Meilenstein für das Ziel von Torc, vollautonome Lkw auf den Markt zu bringen. Fleming fügte hinzu, er sei zuversichtlich, dass dieser Ansatz das erste profitable, skalierbare L4-Produkt in der autonomen Lkw-Branche sein wird."Wir freuen uns, mit Torc zusammenzuarbeiten und ihnen dabei zu helfen, die sichersten autonomen Nutzfahrzeuge der Welt auf den Markt zu bringen", sagte Qasar Younis, CEO und Mitbegründer von Applied Intuition. "Das erstklassige Entwicklungsteam von Torc hat viele der Funktionen unserer Tools übernommen, um einen hochmodernen Entwicklungsansatz zu entwickeln. Es gibt noch viele weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit, um ihre Lkw erfolgreich in großem Maßstab einzusetzen."Torc RoboticsTorc Robotics mit Sitz in Blacksburg, Virginia, ist ein unabhängiges Tochterunternehmen der Daimler Truck AG, dem Weltmarktführer und Pionier im Trucking. Torc wurde 2005, zu Beginn der Revolution des selbstfahrenden Autos, gegründet und verfügt über 16 Jahre Erfahrung in der Entwicklung sicherheitskritischer, selbstfahrender Anwendungen. Torc bietet eine komplette Software- und Integrationslösung für selbstfahrende Fahrzeuge an und konzentriert sich derzeit auf die Kommerzialisierung selbstfahrender Lastwagen. "Das Trucking ist das Rückgrat der US-Wirtschaft und liefert Lebensmittel und Produkte in jede Gemeinde des Landes", so Michael Fleming, CEO und Gründer von Torc. "Daimler ist seit mehr als einem Jahrhundert Innovationsführer im Lkw-Bereich, vom ersten Lkw bis hin zur Fahrerassistenz-Technologie. Torc arbeitet mit Daimler Truck an der Kommerzialisierung selbstfahrender Lkw, um unsere Straßen sicherer zu machen und unsere Mission, Leben zu retten, besser zu erfüllen."Applied IntuitionAls führendes Unternehmen in der Entwicklung autonomer Fahrzeuge stattet Applied Intuition Ingenieur- und Produktentwicklungsteams mit Software aus, die es schneller, sicherer und einfacher macht, autonome Fahrzeuge auf den Markt zu bringen. Die Produktreihe von Applied, die sich auf Simulation, Validierung und Antriebsdatenmanagement konzentriert, bietet eine hochentwickelte Infrastruktur, die auf Skalierbarkeit ausgelegt ist. Das Team von Applied mit Hauptsitz im Silicon Valley und Büros in Detroit, Los Angeles, München, Tokio, Seoul und Vancouver besteht aus Autonomie-, Software- und Automobilexperten aus der ganzen Welt. Mehr Informationen unter https://applied.co (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3351743-1&h=3004627683&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D3351743-1%26h%3D760493023%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3351743-1%2526h%253D3102997019%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fc212.net%25252Fc%25252Flink%25252F%25253Ft%25253D0%252526l%25253Den%252526o%25253D3351743-1%252526h%25253D3265781823%252526u%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fapplied.co%2525252F%252526a%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fapplied.co%2526a%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fapplied.co%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fapplied.co&a=https%3A%2F%2Fapplied.co).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1682515/Torc_Applied.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3351743-1&h=3760882969&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3351743-1%26h%3D3806153408%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1682515%252FTorc_Applied.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1682515%252FTorc_Applied.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1682515%2FTorc_Applied.jpg)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1682514/Torc_Simulation.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3351743-1&h=3594028637&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3351743-1%26h%3D913484618%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1682514%252FTorc_Simulation.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1682514%252FTorc_Simulation.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1682514%2FTorc_Simulation.jpg)Pressekontakt:press@applied.co.Original-Content von: Applied Intuition, übermittelt durch news aktuell