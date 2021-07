Toray Industries: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Weitere Suchergebnisse zu "Toray Industries":

An der Heimatbörse Tokyo notiert Toray Industries per 02.07.2021, 04:26 Uhr bei 745 JPY. Toray Industries zählt zum Segment "Commodity Chemikalien".

Toray Industries haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Dividende: Toray Industries hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 2,16 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.62%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,46 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Toray Industries erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 49,75 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche sind im Durchschnitt um 3,45 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +46,3 Prozent im Branchenvergleich für Toray Industries bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 3,45 Prozent im letzten Jahr. Toray Industries lag 46,3 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Toray Industries mit einem Wert von 25,83 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Chemikalien" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 41,42 , womit sich ein Abstand von 38 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Toray Industries?

Wie wird sich Toray Industries nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Toray Industries Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Toray Industries Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken