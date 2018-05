Tor zur Universität Paderborn jetzt vollständig

Paderborn (ots) - Großzügig, modern, einladend - so präsentiertsich die Universität Paderborn mit ihrem neuen Eingangsbereich, dermit der Übergabe des Lern- und Bibliotheksgebäudes I durch den Bau-und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB) an die Hochschule nun komplettist. Den anderen Teil des Portals bildet das bereits 2013fertiggestellte und genutzte Gebäude Q. Beide Gebäude ließ der BLBNRW unter Einhaltung des Zeit- und Kostenrahmens errichten.(Die Original-Pressemitteilung mitsamt Fotos zu Ihrer Verwendungfinden Sie unter www.blb.nrw.de)Auf fünf Geschossen mit rund 3.370 Quadratmetern Nutzfläche findendie Studierenden im Gebäude I optimale Arbeits- und Lernbedingungenvor. Unter anderem werden in dem Neubau, den die Universität derzeitin Betrieb nimmt und möbliert, die Erweiterung der Bibliothek mit demUniversitätsarchiv, zahlreiche studentische Lese- und Arbeitsplätze,ein Notebook-Café, Sprachlabore, das International Office sowie dieStudierendenberatung untergebracht.Catrin Hedwig, die zuständige Abteilungsleiterin des Bauherrn BLB,der BLB-Projektleiter Ulrich Lesmann sowie sein Stellvertreter MarkusNabrotzki trafen sich anlässlich der Fertigstellung und Übergabe desGebäudes an die Hochschule mit Dr. Martina Gerdes-Kühn, derDezernentin für Gebäudemanagement der Universität Paderborn sowie mitKlaus Watermeier und Ulrich Olfermann, beide ebenfalls aus demDezernat Gebäudemanagement.Seit 2009 wurde an der Universität Paderborn fast jährlich einNeubau begonnen oder fertiggestellt"Uns ist es in den letzten Jahren gelungen, jährlich einen Neubauan die Universität zu übergeben oder zumindest ein neues Bauprojektzu beginnen. Mit dem Gebäude I kommt jetzt ein weiteres wichtigesGebäude hinzu", erläutert Catrin Hedwig und ergänzt: "Das Gebäude Irundet den neu gestalteten Eingangsbereich der Universitätarchitektonisch ab und gibt der Hochschule ein neues Gesicht." DasLern- und Bibliotheksgebäude I steht nun in vorderster Reihe nebendem Gebäude Q und die Präsenz der Hochschule im Stadtbild Paderbornswird mit diesen Bauwerken deutlich verbessert.Sehr zufrieden zeigt sich das Team der Universität Paderborn, dasdie Baumaßnahme intensiv begleitet hat. "Mit dem neuen Lern- undBibliothekszentrum verbessern sich insbesondere die Bedingungen undMöglichkeiten unserer Studierenden, die hier ein breites Angebot anvielfältigen studentischen Arbeitsplätzen finden werden", so Dr.Martina Gerdes-Kühn.Einheitliche Architektursprache mit jeweils eigenen AkzentenDie beiden Schwestergebäude I und Q haben grundsätzlichunterschiedliche Funktionen und sind auch in Lage und Gestaltungkeine Zwillinge. Dass Sie dennoch wie aus einem Guss wirken, ist derFeder von Markus Nabrotzki zu verdanken: "Die einheitliche Farb- undMaterialwahl für beide Gebäude, gemeinsame Freianlagenteile und eineeinheitliche Architektursprache unterstützen hier denEnsemblecharakter", erklärt der stellvertretende Projektleiter. Diegleichmäßige Fassade in Glas-Metall-Optik beider Gebäude wird durchschmale rote Paneele unterbrochen. Die Transparenz der Hauptfassadeermöglicht hierbei eine gute Aussicht von den studentischenArbeitsplätzen und Seminarräumen in den Außenbereich. Umgekehrt lädtdas Universitätsgebäude vor allem bei Dunkelheit zu weiträumigenEinblicken in das studentische Leben ein. Diese Transparenz stehtsinnbildlich für die Öffnung der modernen Universität nach außen.Beiden Gebäuden ist darüber hinaus gemeinsam, dass sie dieTopographie des Geländes aufnehmen und sich die Treppenanlage überden Vorplatz in das Innere der Gebäude fortsetzt. Damit dieUniversität die Bauten auch in Zukunft veränderten Anforderungenanpassen kann, hat Nabrotzki eine Grundriss- und Tragstrukturgewählt, die eine große Flexibilität für hochschulbezogeneNutzungsänderungen bietet.Auch ökologisch kann sich der Neubau sehen lassen, denn die fürdas Gebäude maßgebliche Energieeinsparverordnung (EnEV) von 2014 wirdum 25% übererfüllt, sodass auch die Anforderungen der neuesten EnEVvon 2016 eingehalten werden.Termine und DatenBaubeginn: Juni 2016Grundsteinlegung: 24. Oktober 2016 Richtfest: 17. Mai 2017Fertigstellung: März 2018 Anzahl Geschosse: 5 Nutzfläche: 3.370 m²Kostenrahmen:18,4 Mio. EUR Bauherr: Bau- und LiegenschaftsbetriebNRW, Niederlassung BielefeldÜber den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRWDer BLB NRW ist Eigentümer und Vermieter fast aller Immobilien desLandes Nordrhein-Westfalen. Mit mehr als 4.100 Gebäuden, einerMietfläche von etwa 10,2 Millionen Quadratmetern und jährlichenMieterlösen von rund 1,3 Milliarden Euro verwaltet der BLB NRW einesder größten und anspruchsvollsten Immobilienportfolios Europas. SeineDienstleistung umfasst unter anderem die Bereiche Entwicklung undPlanung, Bau und Modernisierung sowie Bewirtschaftung und Verkauf vontechnisch und architektonisch hoch komplexen Immobilien.Der BLB NRW versteht sich als Vorbild für ein zukunftsfähigesImmobilienmanagement. In der partnerschaftlichen und transparentenZusammenarbeit mit seinen Kunden - Hochschulen, Finanzverwaltung,Polizei, Justiz und Justizvollzug - setzt der BLB NRW die bau- undklimapolitischen Ziele des Landes um. Darüber hinaus plant undrealisiert er die zivilen und militärischen Baumaßnahmen des Bundesin Nordrhein-Westfalen.Mit rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in siebenNiederlassungen und zahlreichen Kunden- und Projektbüros ist der BLBNRW ein starker und verlässlicher Partner. Als Berater mit großerExpertise ermöglicht er dem Land eine effiziente Flächennutzung,trägt damit zur Haushaltsentlastung bei und leistet somit einenelementaren Beitrag für ein lebenswertes NRW.Pressekontakt:Carsten PilzÖffentlichkeitsarbeit und KommunikationBLB NRW BielefeldTel.: +49 521 52049-274Mobil: +49 172 1513340E-Mail: Carsten.Pilz@blb.nrw.deOriginal-Content von: BLB Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, übermittelt durch news aktuell