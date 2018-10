Das Topspiel Rhein-Neckar Löwen - Füchse Berlin sowie die Sky Konferenz mit Flensburg, Magdeburg, Kiel und dem Bergischen HC am Sonntag live und exklusiv bei Sky

Unterföhring (ots) -- Am Donnerstag, Samstag und Sonntag überträgt Sky alle neunPartien des 10. Spieltags in der DKB Handball-Bundesliga live undexklusiv- Die Sky Experten im Einsatz: Heiner Brand am Donnerstag inBietigheim, der Sonntag mit Martin Schwalb beim Topspiel in Mannheimund Stefan Kretzschmar in Leipzig- Mit Sky Ticket tages-, wochen- oder monatsweise auch ohneVertragsbindung bei allen Spielen live dabei seinBevor die DKB Handball-Bundesliga in die knapp zweiwöchigeLänderspielpause geht steht der 10. Spieltag auf dem Programm. AmDonnerstag, Samstag und Sonntag überträgt Sky alle neun Partien derSpieltags live und exklusiv, die Paarungen am Sonntagnachmittag auchin der Sky Konferenz.Besonders der Sonntag hat es in sich. Um 13.00 Uhr begrüßtModerator Jens Westen die Zuschauer in der SAP-Arena in Mannheim. ImTopspiel des Spieltags treffen die Rhein-Neckar Löwen auf die FüchseBerlin. Nachdem die Löwen die Heimniederlage der Vorwoche gegen Kielwettmachen wollen, kommen die Füchse direkt von der Klub-WM in Dohaangereist. Martin Schwalb und Markus Götz kommentieren das Topspielam Sonntag zwischen dem Tabellenfünften und -sechsten.Im Anschluss daran können Handballfans dann die ersten vierMannschaften der aktuellen Bundesliga-Tabelle live sehen. Im Rahmender Sky Konferenz, durch die Moderator Gregor Teicher ab 15.25 Uhrführt, tritt der Titelverteidiger und Tabellenführer aus Flensburg inLeipzig an, Kiel empfängt Gummersbach, Magdeburg trifft auf Erlangenund der Bergische HC ist in Melsungen zu Gast. Alle Partien stehenSky Kunden auch als Einzelspiele zur Verfügung.Bereits am Donnerstag- und Sonntagabend überträgt Sky jeweils zweiSpiele live und exklusiv. Eröffnet wird der 10. Spieltag imSchwäbischen. Ab 18.30 Uhr berichtet Sky live aus Stuttgart, wo derTSV Hannover-Burgdorf beim TVB 1898 zu Gast ist, und Bietigheim. SkyExperte Heiner Brand und Markus Götz kommentieren dort das Duellzwischen dem Aufsteiger SG BBM Bietigheim und dem TSV GWD Minden.Am Samstag überträgt Sky ab 20.15 Uhr die Partien TBV Lemgo Lippegegen das Tabellenschlusslicht aus Ludwigshafen und HSG Wetzlar gegenFRISCH AUF! Göppingen.Mit den Supersport Tickets flexibel auch ohne Vertragsbindung livedabeiMit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Handballfans, diekeine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- undMonatstickets ohne Vertragsbindung bei allen Übertragungen der DKBHandball-Bundesliga und EHF Champions League live dabei sein. Überdas Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl anGeräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones undweiteren Streaming-Geräten. Ausführliche Informationen sind unterskyticket.de verfügbar.Der 10. Spieltag der DKB Handball-Bundesliga am Donnerstag,Samstag und Sonntag bei Sky und Sky Go sowie ohne Vertragsbindung mitSky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars:Donnerstag:18.30 Uhr: SG BBM Bietigheim - TSV GWD Minden live auf Sky Sport 1HD18.30 Uhr: TVB 1898 Stuttgart - TSV Hannover-Burgdorf live auf SkySport 2 HDSamstag:20.15 Uhr: TBV Lemgo Lippe - Die Eulen Ludwigshafen live auf SkySport 1 HD20.15 Uhr: HSG Wetzlar - FRISCH AUF! Göppingen live auf Sky Sport2 HDSonntag:13.00 Uhr: Rhein-Neckar Löwen - Füchse Berlin live auf Sky Sport 1HD15.25 Uhr: Die Sky Konferenz live auf Sky Sport 1 HD15.55 Uhr: SC DHfK Leipzig - SG Flensburg-Handewitt auf Sky Sport4 HD15.55 Uhr: THW Kiel - VfL Gummersbach live auf Sky Sport 5 HD15.55 Uhr: SC Magdeburg - HC Erlangen live auf Sky Sport 6 HD15.55 Uhr: MT Melsungen - Bergischer HC live auf Sky Sport 7 HDPressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell