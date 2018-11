Mainz (ots) -Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München: Das Topspiel deselften Bundesliga-Spieltages steht im Blick des "aktuellensportstudios" am Samstag, 10. November 2018. Die ZDF-Zuschauer könnensich ab 23.00 Uhr in einer ausführlichen Zusammenfassung auf ersteFree-TV-Bilder dieses Liga-Gipfeltreffens freuen. Reporter imDortmunder Stadion ist Oliver Schmidt. Trotz der Niederlage gegenAtlético Madrid in der Champions League geht derBundesliga-Spitzenreiter aus Dortmund mit breiter Brust in dieBegegnung gegen den amtierenden Deutschen Meister, bei dem es in derjüngsten Vergangenheit nicht immer rund lief. Als Studiogast begrüßtModeratorin Dunja Hayali den ZDF-Experten Oliver Kahn, der sich zumSpiel und zur Situation bei den Bayern äußert.Darüber hinaus stehen Berichte von den weiteren Begegnungen desBundesliga-Spieltages auf dem Programm: Hoffenheim - Augsburg, Bremen- Gladbach, Freiburg - Mainz, Nürnberg - Stuttgart, Düsseldorf -Berlin und Hannover - Wolfsburg (von Freitag). Dazu gibt esZusammenfassungen aus der zweiten Liga.http://zdfsport.dehttp://twitter.com/ZDFsporthttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFsportAnsprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell