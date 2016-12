Die Tops und Flops im MDax 2016

Weitere Suchergebnisse zu "Salzgitter":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der MDax hat das Jahr 2016 mit einem Kursgewinn von 6,81 Prozent beendet.



Am letzten Handelstag des Jahres kletterte der Index für die mittelgroßen Werte bei 22 197,94 Punkten erneut auf ein Rekordhoch. Die Sorgen um die Wirtschaft Chinas, das britische Votum für das Ausscheiden aus der EU sowie die tiefen Ölpreise waren 2016 am Aktienmarkt zunächst die beherrschenden Themen. Befeuert wurden die Indizes gegen Jahresende vom Sieg Donald Trumps bei der US-Präsidentschaftswahl. Von der abgelehnten Verfassungsreform in Italien ließen sich die Anleger ihre Laune nicht mehr verderben. Die auf Jahressicht besten und schlechtesten Aktien unter den 50 MDax-Werten in der Übersicht:

1. Covestro +93,79% - Stark laufende Geschäfte zusammen mit einer angehobenen Unternehmensprognose und einer erstmaligen Dividende ließen die Aktien der Kunststofftochter von Bayer seit Februar wie an der Perlenschnur gezogen nach oben klettern.

2. Hochtief +54,94% - Dick gefüllte Auftragsbücher und milliardenschwere Infrastrukturprojekte beflügelten.

3. Salzgitter +47,63% - Der Stahlkonzern ist für das kommende Jahr optimistisch. Im Jahr 2016 halfen die gestiegenen Stahlpreise. Zudem wurde im Sommer der Geschäftsausblick angehoben.

[...]

48. Krones -21,21% - Die Papiere des Getrankeabfüllanlagenherstellers litten teils unter schwachen Geschäftszahlen und negativen Analystenstudien. Sie waren allerdings von 2012 bis 2015 sehr gut gelaufen.

49. Hugo Boss -24,11% - Der Modehersteller steckt in einer Umbauphase. Mit einer Rückkehr zu Wachstum wird erst ab 2018 gerechnet. Bereits im vergangenen Jahr waren die Papiere die zweitschwächsten im MDax.