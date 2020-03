Köln (ots) - Köln, 03.03.20: Köln, 3.3.2020: Insgesamt 2,5 Millionen Zuschauer(MA: 8,3 %) verfolgten gestern, ab 20.15 Uhr, die neue Ausgabe von "Das JenkeExperiment" zum Thema Fleisch. Mit einem Marktanteil von 17,3 Prozent (1,46Mio.) fesselte die 90-minütige Reportage insbesondere die jungen Zuschauer(14-49 Jahre). Auch in der Gruppe der 14-59 -Jährigen konnte dasJenke-Experiment mit einem Marktanteil von 13,1 Prozent (1,94 Mio.) überzeugen.Im aktuellen Jenke-Experiment wurde aus unterschiedlichsten Blickwinkelnhinterfragt, wie wir mit dem Thema Fleischkonsum umgehen. Essen wir zu viel undzu billiges Fleisch? Ist es noch ethisch vertretbar Fleisch zu essen? Und wiesteht es dabei um unsere Gesundheit und das Tierwohl? In seinem Experiment nahmJenke über zwei Wochen täglich ein Kilo Fleisch zu sich, um die Folgen des hohenKonsums am eigenen Leib zu demonstrieren.Mit einem Tagesmarktanteil von 13,1 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis59-Jährigen lag RTL vor der Konkurrenz (ZDF: 10,8 %, ARD: 8,1 %, Sat.1: 6,5 %,ProSieben 6,1 % und VOX: 5,6 %).Das RTL-Magazin Extra mit Nazan Eckes verfolgten im Anschluss 2,24 MillionenZuschauer (MA: 11,0 %) bei einem Marktanteil von 16,1 Prozent in derwerberelevanten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen. Auch hier punktete man miteinem hervorragenden Marktanteil von 19,0 Prozent insbesondere beim jungenPublikum (14-49 Jahre).Quelle: AGF/GfK/DAP videoSCOPE/MG RTL D Forschung und Märkte/vorläufiggewichtet/Stand:Das aktuelle Jenke-Experiment ist, wie üblich, auch über TVNOW verfügbar.Pressekontakt:Heike SpedaUnternehmenskommunikation Mediengruppe RTL DeutschlandRTL-KommunikationTelefon: +49 221 456 74221Fax: 0221 / 456 74290heike.speda@mediengruppe-rtl.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/72183/4536030OTS: Mediengruppe RTL DeutschlandOriginal-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell