Topps Tiles: Was tun?

Für die Aktie Topps Tiles aus dem Segment "Heimwerker Einzelhandel" wird an der heimatlichen Börse London am 07.06.2019, 00:01 Uhr, ein Kurs von 70 GBP geführt.

Unsere Analysten haben Topps Tiles nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 11,57 und liegt mit 83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Spezialität Einzelhandel) von 67,54. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Topps Tiles auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Dividende: Derzeit schüttet Topps Tiles nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Spezialität Einzelhandel. Der Unterschied beträgt 0,71 Prozentpunkte (4,49 % gegenüber 3,78 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Topps Tiles-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 2 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 2 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (80 GBP) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 5,26 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 76 GBP), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Topps Tiles eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.