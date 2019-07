Topps Tiles: Jetzt geht’s los!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Per 04.07.2019, 11:17 Uhr wird für die Aktie Topps Tiles am Heimatmarkt London der Kurs von 70,52 GBP angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Heimwerker Einzelhandel".

Unsere Analysten haben Topps Tiles nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Topps Tiles-Aktie hat einen Wert von 59,46. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (54,91). Topps Tiles ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 54,91). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Topps Tiles.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Topps Tiles erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 8,44 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche sind im Durchschnitt um -8,68 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +17,12 Prozent im Branchenvergleich für Topps Tiles bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -2,26 Prozent im letzten Jahr. Topps Tiles lag 10,7 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: Topps Tiles schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Spezialität Einzelhandel auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 5,15 % und somit 1,36 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 3,8 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".