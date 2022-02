Toppen wir die Faulbär-Strategie: Mit nur einem Schritt kannst du mit ETFs reich werden

Mit ETFs reich werden: Klingelt da die Faulbär-Strategie in deinen Ohren? Grundsätzlich handelt es sich hierbei um eine moderne Theorie, die besagt, dass man mit minimalen Aktionen und dem Handeln lediglich einmal pro Jahr ein Vermögen anhäufen kann. Oder es sogar schafft, Millionär zu werden.

Ich bin nicht ganz abgeneigt. Aktives Management und kostengünstige Indexfonds? Das passt für mich sowieso nicht zusammen. Die Faulbär-Strategie kann daher ein Weg sein. Zumindest, wenn man langfristig mit einem Buy-and-Hold-Ansatz mit ETFs reich werden möchte.

Allerdings glaube ich sogar: Das kann man toppen. Mit lediglich einem einzigen Schritt, den man geht. Anpassungen möglich. Aber vielleicht auch eben nicht einmal das.

Weniger als die Faulbär-Strategie & mit ETFs reich werden!

Wer reich mit ETFs werden möchte, der darf eines nicht vergessen: Zeit ist und bleibt gerade beim Vermögensaufbau mit Aktien und Indexfonds ein wichtiger Faktor. Der Zins- und Zinseszinseffekt sollte die Arbeit tun. Nicht du, indem du zwanghaft versuchst, gut zu timen oder in jeder Nische mitzumischen. Oder eben mit Passivfonds so etwas wie ein optimiertes und in die Breite gestreutes Aktiendepot zu ersetzen.

Aber wie passt das zusammen, indem man weniger als bei der Faulbär-Strategie tun kann? Ausgezeichnete Frage. Die einfache Antwort: Indem man einfach einmalig einen Sparplan auf einen kostengünstigen, marktbreiten Indexfonds anlegt. S&P 500 oder auch der MSCI World können geeignete Indizes sein. Und dann einfach nie wieder handelt.

Natürlich kann man im Laufe der Zeit seinen Einsatz anpassen. Mehr zu sparen und diese freien Mittel in ETFs zu investieren kann helfen, den Zinseszinseffekt anzutreiben. Neben dem Faktor Zeit ist auch der eigene Einsatz ein Schlüssel, um größere Resultate zu erzielen. Aber theoretisch kann man auch einfach ansonsten gar nichts tun, als einfach einen Sparplan anzulegen … und ihn konsequent durchzuziehen. Man profitiert langfristig vom Cost-Average-Effekt und der bekannten durchschnittlichen Rendite.

Kein Geheimnis, aber effektiv

Reich werden mit ETFs: Natürlich ist das Anlegen eines Sparplans und das Buy-and-Hold bis zum Schluss kein Geheimnis für passive Investoren. Trotzdem muss man sich selbst nicht als Faulbären definieren, um mit einfachen, aber entscheidenden Schritten reich zu werden. Der Faktor Zeit, Regelmäßigkeit und gegebenenfalls das Anpassen der Sparintervalle ist das einzige, das man benötigt.

Mit diesem Mix kann man sich grundsätzlich auf andere Dinge konzentrieren. Wobei ich eines trotzdem tun würde: Nachrechnen, was mit meinem Einsatz und meiner anvisierten (oder durchschnittlichen) Rendite langfristig möglich ist. So viel Elan sollten dann doch auch die am härtesten gesottenen Faulbären noch besitzen.

Der Artikel Toppen wir die Faulbär-Strategie: Mit nur einem Schritt kannst du mit ETFs reich werden ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Motley Fool Deutschland 2022