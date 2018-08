Toppan Leefung übernimmt Kapitalmarkt- und Compliance-Geschäftsbereich von Merrill Communication

Der weltweit führende Druckkonzern erwirbt einen Wettbewerber imGeschäftsbereich Finanzdruck und Kommunikation, um die Ressourcen zubündeln und den Kunden durch die umfassendste Palette anServiceoptionen in der Branche eine größere Wahl zu bietenNew York (ots/PRNewswire) - Toppan Leefung Pte. Ltd.,(http://www.toppanleefung.com/) Teil des weltweit führendenDruckkonzerns und Mutterunternehmen von Toppan Vintage(http://www.toppanvintage.com/), gab heute die strategische Übernahmedes Transaktions- und Compliance-Geschäftsbereichs von MerrillCommunication (https://www.merrillcorp.com/en) (Kapitalmärkte undCompliance) bekannt. Merrill ist ein weltweit führender Anbieter vonSaaS-Kollaborationssoftware- und Full-Service-Lösungen fürUnternehmen und ihre Berater, darunter Merrill Bridge(TM), einebranchenführende SaaS-Lösung für XBRL- und Zulassungsanträge,Zusammenstellung, elektronische Archivierung, Projektmanagement undVerteilung von zeitkritischen Regulierungs- undTransaktionsdokumenten. Der Geschäftsbereich fürKapitalmarkttransaktionen und Einhaltung gesetzlicher Vorschriftenvon Merrill soll Teil des globalen Finanzdruck-, Kommunikations- undTechnologiegeschäfts von Toppan Vintage werden.Die Übernahme umfasst viele Niederlassungen von Merrill inNordamerika, EMEA, Indien und APAC. Die zusammengeschlosseneGesellschaft plant, ihr umfassendes globales Knowhow zu nutzen, umtechnologieorientierte Dienstleistungen und ein qualitativhochwertiges Kundenerlebnis durch maßgeschneiderte SaaS-Software undFull-Service-Lösungen bereitzustellen."In den letzten Jahren haben wir das globale Angebot von ToppanVintage im Bereich Finanzdruck und Kommunikation konsequentausgebaut. Mit dieser Übernahme wollen wir zum branchenweit führendenLösungsanbieter für unsere Kunden avancieren", sagte Yeo Chee Tong,CEO von Toppan Leefung Pte. Ltd. "Unsere vereinten Ressourcenschaffen ein neues globales Kraftpaket, mit dem unsere Kunden eineerstklassige und umfangreiche Auswahl für ihre globalenFinanzkommunikationsbedürfnisse mit einer umfassendsten Palette anSaaS- und traditionellen Dienstleistungen erhalten. Unsere Vision undunser Engagement, der herausragende Akteur in unserer Branche zusein, beflügeln unsere kontinuierliche Innovation von Technologien,Prozessen, Produkten und Dienstleistungen.Die langjährigen branchenspezifischen Beziehungen von Merrill,kombiniert mit seiner reichen und umfassenden Erfahrung auf demKapitalmarkt und in der Compliance-Branche, erweitern diehochmodernen technologischen Ressourcen und das Knowhow imKundenservice des Unternehmens und sorgen für seine Stabilität undBeständigkeit.Diese Übernahme knüpft an die kontinuierliche Wachstumsstrategievon Toppan Vintage an. Im März 2017 fand die Übernahme von Vintage,einer früheren Abteilung von PR Newswire und dem Anbieteraufsichtsrechtlicher Compliance in den Bereichen Kapitalmärkte,Unternehmensdienstleistungen sowie institutionelle undFondsdienstleistungen, durch Toppan Vintage statt. Die Übernahme vonVintage stärkte den Ausbau der globalen Präsenz und derCompliance-Kundenbasis des Unternehmens.Das zusammengeschlossene Unternehmen trägt künftig den NamenToppan Merrill, welches die Größe und das erweiterte Angebot des neugegründeten Unternehmens repräsentiert. Das Unternehmen plant in denkommenden Monaten die Einführung einer neuen Unternehmensmarke.Informationen zu Toppan VintageToppan Vintage, ein führendes Unternehmen im Bereich Finanzdruckund Kommunikationslösungen, ist Teil der Toppan Printing Co, Ltd.(http://www.toppan.co.jp/english/), dem weltweit führendenDruckkonzern mit Hauptsitz in Tokio und einem Jahresumsatz von rund14 Milliarden US-Dollar. Toppan Vintage ist seit drei Jahrzehnten einVorreiter und zuverlässiger Partner auf den Finanzmärkten und bedientdie Finanz-, Rechts- und Geschäftswelt mit einem sorgfältigen,reaktionsschnellen Service und unvergleichlichen lokalenMarktkenntnissen und Kompetenzen. Die expandierenden Aktivitäten vonToppan Vintage bieten eine reibungslose Handhabunggeschäftskritischer Inhalte für Kapitalmarkttransaktionen,Finanzberichte und Zulassungsanträge sowie Investmentgesellschaftenund Versicherungsunternehmen. Die Zusammenarbeit steht im Mittelpunktunseres Handelns und unserer Arbeit. Unsere Hive®-Suite vonSaaS-Lösungen (http://toppanvintage.com/the-hive/), die modernsteTechnologien und Fachwissen nutzt, orientiert sich an der Idee desBienenstocks - einer fleißigen Gemeinschaft, die in einem sicherenund effizienten Umfeld zusammenarbeitet. Weitere Informationen findenSie unter www.toppanvintage.com.Informationen zu Merrill CorporationMerrill Corporation bietet technologiegestützte Plattformen fürden sicheren Austausch von Inhalten, regulierte Kommunikation undOffenlegungsdienste. Kunden vertrauen auf innovative Anwendungen undfundierte Fachkenntnisse von Merrill, um den sicheren Austausch ihrersensibelsten Inhalte erfolgreich zu steuern, die kritischefinanzielle und regulatorische Informationen zu optimieren und zuverteilen und eine maßgeschneiderte Kommunikation zwischen denInteressengruppen zu schaffen. Mit fast 3.000 Mitarbeitern anStandorten weltweit wenden sich Kunden an Merrill, wenn es auf dieVerwaltung komplexer Inhalte und die sichere Zusammenarbeit rund umden Globus ankommt. https://www.merrillcorp.com