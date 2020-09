Topdiesel 2,0 TDI mit 147 kW (200 PS) jetzt für SKODA KODIAQ und SUPERB erhältlich

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Weiterstadt (ots) - - SKODA KODIAQ jetzt mit leistungsstärkstem TDI-Aggregat ab 42.588 Euro bestellbar- SKODA SUPERB mit neuem Selbstzünder ab 38.523 Euro verfügbar, Kombiversion startet bei 39.498 Euro- Beim SUPERB können Kunden zwischen Front- und Allradantrieb wählen- Neue Motor-Getriebe-Kombination erfüllt die Abgasnorm Euro 6d-ISC-FCM (AP)SKODA präsentiert einen neuen Topdiesel für KODIAQ und SUPERB: Der Selbstzünder der EVO-Generation verfügt über 2,0 Liter Hubraum, leistet 147 kW (200 PS)* und ist grundsätzlich an ein 7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG) gekoppelt. Er erfüllt die ab Januar 2021 geltende Abgasnorm Euro 6d-ISC-FCM (AP). Der 2,0 TDI 147 kW (200 PS) für den KODIAQ ist immer mit Allradantrieb kombiniert. Beim SUPERB können sich Kunden zwischen Front- und 4x4-Antrieb entscheiden. Die Variante mit Frontantrieb folgt für die SUPERB-Limousine in Kürze, für den SUPERB COMBI ist sie bereits bestellbar. In Verbindung mit dem neuen Dieselaggregat steht der SUPERB ab 38.523 Euro inklusive 16 Prozent Mehrwertsteuer zur Wahl, der SUPERB COMBI beginnt bei 39.498 Euro. Den KODIAQ gibt es mit dieser Motorisierung ab 42.588 Euro.Mit dem neuen 2,0 TDI 147 kW (200 PS) erweitert SKODA die Motorenpalette für sein großes SUV KODIAQ und sein Markenflaggschiff SUPERB um den jeweils stärksten Diesel der Baureihen. Dieser stammt aus der neuen EVO-Generation und entspricht der Abgasnorm Euro 6d-ISC-FCM (AP), die ab Januar kommenden Jahres in Kraft tritt. Seine weiterentwickelte SCR-Abgasnachbehandlung senkt den Ausstoß von Stickoxiden (NOx) um bis zu 80 Prozent, da im sogenannten ,Twindosing'-Verfahren AdBlue® gezielt vor zwei hintereinander angeordnete Katalysatoren eingespritzt wird. Der Topdiesel aus der neuen EVO-Generation löst den bisher stärksten Selbstzünder ab, der 140 kW (190 PS) leistete.Beim KODIAQ kombiniert SKODA den Topdiesel mit Allradantrieb und 7-Gang-DSG. Das Aggregat steht sowohl für die Ausstattungslinien Style, L&K, SCOUT und SPORTLINE sowie das Sondermodell DRIVE 125* zur Wahl. Der Einstiegspreis liegt bei 42.588 Euro inklusive 16 Prozent Mehrwertsteuer für den KODIAQ Style 2,0 TDI 4x4 DSG 147 kW (200 PS).Beim SKODA SUPERB können Kunden den neuen Selbstzünder wahlweise mit Front- oder Allradantrieb ordern - die Schaltung erfolgt immer via 7-Gang-DSG. Die Variante mit Frontantrieb folgt für die SUPERB-Limousine in Kürze, für den SUPERB COMBI ist sie bereits bestellbar. Der Hersteller bietet den Topdiesel für die Ausstattungsvarianten Ambition, Style, PREMIUM EDITION, L&K und SPORTLINE an. Der SUPERB COMBI steht darüber hinaus auch als SCOUT zur Wahl. Der SUPERB Ambition 2,0 TDI DSG 147 kW (200 PS) ist inklusive 16 Prozent Mehrwertsteuer ab 38.523 Euro erhältlich, der SUPERB COMBI Ambition beginnt bei 39.498 Euro.Alle Details zu Preisen und Ausstattungsoptionen sowie weitere Informationen stehen unter www.skoda-media.de (http://www.skoda-media.de/model/) bereit.SKODA KODIAQ 2,0 TDI 147 kW (200 PS), Allradantrieb, 7-Gang-DSG, Ausstattungslinien undPreiseUVP inkl. 16 % MwSt.Style SCOUT DRIVE 125 SPORTLINE L&K42.588 EUR 43.836 EUR 44.147 EUR 45.785 EUR 47.394 EUR SKODA SUPERB 2,0 TDI 147 kW (200 PS), Frontantrieb, 7-Gang-DSG, Ausstattungslinien und Preise(in Kürze bestellbar)UVP inkl. 16 % MwSt.Ambition Style PREMIUM EDITION L&K SPORTLINE38.523 EUR 41.740 EUR 43.495 EUR 45.054 EUR 45.269 EUR SKODA SUPERB 2,0 TDI 147 kW (200 PS), Allradantrieb, 7-Gang-DSG, Ausstattungslinien undPreiseUVP inkl. 16 % MwSt.Ambition Style PREMIUM EDITION L&K SPORTLINE40.570 EUR 43.787 EUR 45.542 EUR 47.101 EUR 47.316 EUR SKODA SUPERB COMBI 2,0 TDI 147 kW (200 PS), Frontantrieb, 7-Gang-DSG, Ausstattungslinien undPreiseUVP inkl. 16 % MwSt.Ambition Style PREMIUM EDITION L&K SPORTLINE39.498 EUR 42.715 EUR 44.469 EUR 46.029 EUR 46.341 EUR SKODA SUPERB COMBI 2,0 TDI 147 kW (200 PS), Allradantrieb, 7-Gang-DSG, Ausstattungslinien undPreiseUVP inkl. 16 % MwSt.Ambition Style PREMIUM EDITION L&K SPORTLINE SCOUT41.545 EUR 44.762 EUR 46.516 EUR 48.076 EUR 48.388 EUR 46.497 EUR Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt der neue WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) den bisherigen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unter www.skoda-auto.de/wltp (http://www.skoda-auto.de/wltp).Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de (http://www.dat.de)), unentgeltlich erhältlich ist.KODIAQ 2,0 TDI DSG 4x4 147 kW (200 PS)innerorts 6,6 - 6,4 l/100km, außerorts 4,9 - 4,7 l/100km, kombiniert 5,6 - 5,3 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 146 - 140 g/km, CO2-Effizienzklasse B - AKODIAQ SCOUT 2,0 TDI DSG 4x4 147 kW (200 PS)innerorts 6,6 - 6,4 l/100km, außerorts 4,9 - 4,7 l/100km, kombiniert 5,6 - 5,3 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 146 - 140 g/km, CO2-Effizienzklasse B - AKODIAQ DRIVE 125 2,0 TDI DSG 4x4 147 kW (200 PS)innerorts 6,6 - 6,4 l/100km, außerorts 4,9 - 4,7 l/100km, kombiniert 5,6 - 5,3 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 146 - 140 g/km, CO2-Effizienzklasse B - AKODIAQ SPORTLINE 2,0 TDI DSG 4x4 147 kW (200 PS)innerorts 6,6 - 6,4 l/100km, außerorts 4,9 - 4,7 l/100km, kombiniert 5,6 - 5,3 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 146 - 140 g/km, CO2-Effizienzklasse B - ASUPERB 2,0 TDI DSG 147 kW (200 PS)innerorts 5,3 l/100km, außerorts 4,0 l/100km, kombiniert 4,5 - 4,4 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 118 - 117 g/km, CO2-Effizienzklasse ASUPERB PREMIUM EDITION 2,0 TDI DSG 147 kW (200 PS)innerorts 5,3 l/100km, außerorts 4,0 l/100km, kombiniert 4,5 - 4,4 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 118 - 117 g/km, CO2-Effizienzklasse ASUPERB SPORTLINE 2,0 TDI DSG 147 kW (200 PS)innerorts 5,3 l/100km, außerorts 4,0 l/100km, kombiniert 4,5 - 4,4 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 118 - 117 g/km, CO2-Effizienzklasse ASUPERB 2,0 TDI DSG 4x4 147 kW (200 PS)innerorts 6,4 - 6,3 l/100km, außerorts 4,3 - 4,2 l/100km, kombiniert 5,0 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 133 - 131 g/km, CO2-Effizienzklasse ASUPERB PREMIUM EDITION 2,0 TDI DSG 4x4 147 kW (200 PS)innerorts 6,4 - 6,3 l/100km, außerorts 4,3 - 4,2 l/100km, kombiniert 5,0 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 133 - 131 g/km, CO2-Effizienzklasse ASUPERB SPORTLINE 2,0 TDI DSG 4x4 147 kW (200 PS)innerorts 6,4 - 6,3 l/100km, außerorts 4,3 - 4,2 l/100km, kombiniert 5,0 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 133 - 131 g/km, CO2-Effizienzklasse ASUPERB COMBI 2,0 TDI DSG 147 kW (200 PS)innerorts 6,0 l/100km, außerorts 4,0 - 3,9 l/100km, kombiniert 4,7 - 4,6 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 124 - 122 g/km, CO2-Effizienzklasse ASUPERB COMBI PREMIUM EDITION 2,0 TDI DSG 147 kW (200 PS)innerorts 6,0 l/100km, außerorts 4,0 - 3,9 l/100km, kombiniert 4,7 - 4,6 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 124 - 122 g/km, CO2-Effizienzklasse ASUPERB COMBI SPORTLINE 2,0 TDI DSG 147 kW (200 PS)innerorts 6,0 l/100km, außerorts 4,0 - 3,9 l/100km, kombiniert 4,7 - 4,6 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 124 - 122 g/km, CO2-Effizienzklasse ASUPERB COMBI 2,0 TDI DSG 4x4 147 kW (200 PS)innerorts 6,4 - 6,3 l/100km, außerorts 4,4 - 4,3 l/100km, kombiniert 5,1 - 5,0 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 135 - 132 g/km, CO2-Effizienzklasse B - ASUPERB COMBI PREMIUM EDITION 2,0 TDI DSG 4x4 147 kW (200 PS)innerorts 6,4 - 6,3 l/100km, außerorts 4,4 - 4,3 l/100km, kombiniert 5,1 - 5,0 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 135 - 132 g/km, CO2-Effizienzklasse B - ASUPERB COMBI SPORTLINE 2,0 TDI DSG 4x4 147 kW (200 PS)innerorts 6,4 - 6,3 l/100km, außerorts 4,4 - 4,3 l/100km, kombiniert 5,1 - 5,0 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 135 - 132 g/km, CO2-Effizienzklasse B - ASUPERB COMBI SCOUT 2,0 TDI DSG 4x4 147 kW (200 PS)innerorts 6,4 - 6,3 l/100km, außerorts 4,4 - 4,3 l/100km, kombiniert 5,1 - 5,0 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 135 - 132 g/km, CO2-Effizienzklasse B - APressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell