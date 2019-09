Topdanmark A-: Müssen Sie jetzt handeln?

An der Börse Copenhagen notiert die Aktie Topdanmark A- am 25.09.2019, 10:50 Uhr, mit dem Kurs von 330.8 DKK. Die Aktie der Topdanmark A- wird dem Segment "Mehrspartenversicherung" zugeordnet.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Topdanmark A- liegt bei einem Wert von 20,08. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Versicherung" (KGV von 21,81) unter dem Durschschnitt (ca. 8 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Topdanmark A- damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Topdanmark A--Aktie ein Durchschnitt von 335,83 DKK für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 336,6 DKK (+0,23 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (174,63 DKK) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+92,75 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Topdanmark A--Aktie, und zwar ein "Buy"-Rating. Topdanmark A- erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

3. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 4,46 Prozent und liegt damit 1,42 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Versicherung, 3,05). Die Topdanmark A--Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Buy"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.