Topcon Healthcare - Wandel und Versprechen in die Zukunft / Topcon präsentiert seinen neuen weltweiten Markenauftritt mit den Hard- und Software-Sparten vereint unter einem Dach (FOTO)

Willich (ots) - Topcon, einer der weltweit führenden Anbieter medizinischerGeräte und Softwarelösungen im Bereich der Augenheilkunde und Augenoptik, ist inBewegung. Um diesen Wandel zu verdeutlichen, präsentiert sich das Unternehmenbei der bevorstehenden Opti in München mit einem neuen Logo, einem komplettneuen Markenauftritt und einer neuen Markenbotschaft. Die Fachmesse fürAugenoptiker und Optometristen vom 10. bis 12. Januar 2020 ist genau derrichtige Zeitpunkt und Ort, um in auffälligeren Farben die Hardware- undSoftware-Sparten Topcons unter einem Logo und Namen erstmals der Öffentlichkeitvorzustellen."Topcon Healthcare" wird künftig neben Geräten für das Screening unddiagnostischen sowie chirurgischen Instrumenten beispielsweise auch Angebote inder diabetologischen Früherkennung zu seinem Portfolio zählen. DamitAugenoptiker und Optometristen ihren Anteil an der Augengesundheitsvorsorge aufeinem bestmöglichen Niveau leisten können, werden Topcons Softwarelösungen einengrößeren Umfang im Angebotsspektrum einnehmen. "Es passiert sehr viel beiTopcon, die Zukunft trägt neue Ansprüche an uns heran. Die Stichworte sind:Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, Remote-Screening und Primärversorgung.Harmony ist bereits unser Paradebeispiel für digitales diagnostischesDatenmanagement der Zukunft. Diesem tiefgreifenden Wandel im Gesundheitswesenund speziell in der Augengesundheitsvorsorge stellt sich Topcon schon lange mitentsprechenden Ideen und Angeboten. Jetzt zeigen wir das auch mit einer neuenMarke, die sowohl die Qualität unserer Produkte und Lösungen als auch unserePosition im globalen Markt ausdrückt", erklärt Dirk Dembski, GeschäftsführerTopcon Deutschland.Modern, futuristisch und authentischDas neue weltweit einheitliche Markenerlebnis ist modern, futuristisch, aberauch authentisch und einladend. Es entspricht der Philosophie Topcons, mit dereigenen Marke, den Produkten und den Technologien zu wachsen. Das unterstreichtauch die neue Markenbotschaft und Unternehmensnachricht im Logo: "Seeing EyeHealth Differently" verspricht, dass Topcon auch zukünftig über dentraditionellen Bereich der Augenheilkunde hinaus nicht nur die Augengesundheitfest im Blick hält. "Das Auge ist das Fenster in die gesamte körperlicheGesundheit des Menschen, deswegen möchten wir die Augengesundheit anders sehen.Topcon ist bekannt dafür, der Branche qualitativ hochwertige diagnostischeGeräte zu liefern, jetzt ist es an der Zeit, auch im Markenauftritt sichtbar zumachen, dass wir ein Vielfaches davon tun", sagt Dembski.Gemeinsame IdentitätDer neue Markenauftritt und die gemeinsame Identität vereint unter anderem dieTopcon Healthcare Solutions und die Topcon Medical Deutschland GmbH unter einemDach. Topcon Healthcare spiegelt wider, wo das Unternehmen heute und zukünftigsteht: Es ist Lösungsanbieter und Partner von Augenspezialisten weltweit undtreibt die Entwicklung innovativer Technologien voran, die Augenoptiker,Optometristen und auch Augenärzte unterstützen, effizienter und wirtschaftlicherarbeiten und dabei Kunden und Patienten eine optimale Gesundheitsversorgunganbieten zu können.Bei der Opti präsentiert sich Topcon Healthcare erstmals im neuen Gewand und miteinem völlig neuen Stand-Design in der Halle C6, Standnummer 515. Die kompletteUmstellung des Unternehmens- und Markenauftritts wird weltweit bis Mitte desJahres 2020 abgeschlossen sein.