Topaktuelle Haartransplantationstechnologie von Dr. Sanusi Umar sorgt für Paukenschlag in der Branche

Los Angeles (ots/PRNewswire) - Nach einer Reihe von Verzögerungenin der Produktion steht nun allen Anbietern von Haartransplantationeneine vielversprechende neue Technologie zur Verfügung. Die neueTechnologie mit dem Namen Dr.UGraft System(TM)(https://ugraft.com/what-is-dr-ugraft-hair-transplant-system/) wirdvon vielen Brancheninsidern seit langem erwartet. DieHaartransplantation durch Exzision follikulärer Einheiten (follicularunit excision; FUE) wird häufig als hoch spezialisiertes Verfahrenangesehen, bei dem Ärzte Spenderhaarfollikel vor dem Implantieren indie vom Haarausfall betroffenen Bereiche einzeln extrahieren. Dr.Sanusi Umar, Entwickler dieser Technologie und Facharzt fürDermatochirurgie in Los Angeles, verbrachte die letzten Jahre damit,die Qualität und Benutzerfreundlichkeit dieses Verfahrens zuoptimieren. Bislang standen Anbietern zwar die Extraktionsinstrumente(bekannt als "Punches") einzeln zur Verfügung, jedoch war - bis jetzt- kein gesamtes System erhältlich, das nun als Komplettset mit demDr.UGraft-Nurture-Handstück und der Revolution Console auf dem Marktist.Ärzte rund um die Welt haben auf diese Markteinführung gewartet,während der Entwickler Dr. Umar (alias Dr. U) und sein Team zuglobalen Workshops auf der ganzen Welt angereist sind, um dieKompetenz des Systems während diverser Live-OPs zu demonstrieren.Selbst dann, wenn nur die Punches allein verwendet wurden, wie zumBeispiel der Intelligent Punch (Patent anhängig), konnten Ärzteaufgrund der einfacheren Extraktion und der Qualität derHaartransplantate Verbesserungen feststellen. Noch diese Woche könnenAnbieter das komplette System beim ISHRS-Jahreskongress in Hollywood,Kalifornien, das vom 10.-14. Oktober stattfindet, am Messestand 61käuflich erwerben.Bislang war die Technologie der Haarverpflanzung einkompliziertes, entmutigendes Unterfangen. Das Dr.UGraft(TM)-Systemrüttelt nun an dieser Denkweise. Dr. U sagt: "Das System bestichtdurch seine unkomplizierte Anwendung. Es verfügt über bereitsoptimierte Einstellungen, die den Anwender intuitiv zu der für denHauttyp des zu behandelnden Patienten idealen Einstellung bzw. zum ambesten geeigneten Modus führen." Dieses System ermöglicht es denAnbietern, ohne Ausnahme konsistente, stabile Ergebnisse für alleHaut- und Haartypen zu erzielen. Es ermöglicht außerdem Zugang zuausnahmslos allen Bereichen, aus denen Spenderhaare entnommen werdensollen (Kopf, Bart, Körperbehaarung)(https://academic.oup.com/asj/article/36/10/1101/2664510). Dies istein Segen für alle Patienten, insbesondere diejenigen, die unterstarkem Haarverlust leiden und daher mehr Transplantate benötigen,sowie auch für Patienten afrikanischer Herkunft, bei denen bislangsichtbare lineare Narben bei der Haartransplantation unvermeidbarwaren.Mit der Revolution Console und dem Nurture-Handstück von Dr.UGrafthat das Warten nun ein Ende. Das System wurde dazu konzipiert, um dieKernfunktionen des Intelligent Punch zu verbessern und verfügt überFunktionen wie Tiefenkontrolle, Ausrichtungskorrektur und einenSelbstnavigationsmodus. Dr. U sagt: "Die Formgebung für unseren Punchwird oft mit jener einer Bazooka verglichen. Eine Bazooka ist abernicht selbst-navigierend. Ich bevorzuge den Begriff Tomahawk, denndabei handelt es sich um einen selbstgesteuerten Lenkflugkörper."Das Dr.UGraft-System ist das einzige FUE-System, dasTransplantate, die sich noch im Körper befinden, hydriert, um dieseam Leben zu erhalten. Dasselbe Hydrierungssystem befeuchtet auch denPunch und verbessert so einige seiner intelligenten Funktionen.Darüber hinaus handelt es sich hier um das einzige FUE-System mitFreihandmodus, wodurch beispielsweise ermöglicht wird, Transplantate,die im Lumen des Punches festsitzen, am Leben zu erhalten, woraussich auch der Name "Dr.UGraft Nurture" ergibt. Mit dem Einsatz vonFußpedalen und der Aktivierung des Flüssigkeitssystems werdenentnommene Transplantate, die im Innenraum des Punches gefangen sind,vor Schaden bewahrt.Dr. Umar, der gefragt wurde, warum soviel Zeit seit der Freigabeseiner Punches vergangen ist, sagte dazu: "Es tut mir sehr leid, dassich die Ärzte solange warten lassen musste. Ich hoffe, dass mitmeinem Komplettsystem Anbietern nun all das zur Verfügung steht, wassie dazu benötigen, um in einem wettbewerbsfähigen Marktkonkurrenzfähig zu sein und gleichzeitig die beste Qualität zuliefern."Dr.UGraft ist ein Erzeugnis der USA. Das gesamte System ist überugraft.com erhältlich.Dr. Umar (https://dru.com/about/) ist ein weltweit anerkannterFacharzt für Dermatochirurgie aus Los Angeles.Pressekontakt:informationen:Anahit MoumjianDr. U Devices Inc.Video - https://www.youtube.com/watch?v=E9eHNGiBS_0Foto - https://mma.prnewswire.com/media/766078/The_Dr_UGraft_Nurture_Handpiece.jpgOriginal-Content von: Dr. U Devices Inc., übermittelt durch news aktuell