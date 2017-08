Die Top- und Flop-Gehälter in Deutschland 2017 (FOTO)

Hamburg (ots) -In welchen Berufen gibt es das höchste Gehalt - in welchen dasniedrigste? Eine aktuelle Studie des Vergleichsportals Gehalt.de hataus 203.307 Gehaltsdaten die zehn best- und schlechtbezahlten Berufein Deutschland ermittelt. Das Ergebnis: Oberärzte, Fachärzte undFondsmanager verdienen am meisten - Zimmerservice, Friseure undKellner am wenigsten.Top-Gehalt für Ober- und FachärzteOberärzte erhalten mit 116.937 Euro das höchste Gehalt inDeutschland. Fachärzte folgen mit rund 78.000 Euro und Fondsmanagerbelegen den dritten Platz mit 75.800 Euro im Jahr. Absolventen derRechts- und Wirtschaftswissenschaften dominieren die untere Hälfteder Top 10-Berufe. Für Pateningenieure und Rechtsanwälte liegt dieGehaltsspannweite zwischen 72.000 bis 74.000 Euro. Alle genanntenBerufe erfordern einen akademischen Hintergrund. "Wer in Deutschlandein hohes Gehalt beziehen möchte, kommt um ein Studium kaum herum",sagt Philip Bierbach, Geschäftsführer von Gehalt.de.Geringstes Gehalt für ServicetätigkeitenDen niedrigsten Lohn mit 19.373 Euro erhält dasZimmerservicepersonal - und damit knapp 100.000 Euro weniger als derOberarzt. Küchenhilfen erhalten 20.045 Euro, Friseure liegen bei21.408 Euro und Kellner bei 22.72 Euro. Berufskraftfahrer undZahnarzthelfer erhalten rund 27.000 Euro. Diese Berufe stammenvorrangig aus der Gastronomie und Dienstleistungsbranche.Wie kommen die Gehaltsunterschiede zustande?"Der Wert einer Stelle ergibt sich unter anderem aus derenKomplexität, der Anforderung an den Beschäftigten und dem Angebot anFachkräften auf dem Markt", erklärt Bierbach. In Sektoren mitFachkräftemangel wird aufgrund der hohen Nachfrage und des geringenAngebots an ausgebildetem Personal entsprechend gut bezahlt.Eine Weiterbildung lohnt sichWeiterbildungen helfen dem Gehalt schnell auf die Sprünge."Besonders für ungelernte Kräfte sind Fortbildungen der beste Weg, umberuflich aufzusteigen", so Bierbach weiter. Arbeitgeber profitierendavon, wenn sich Beschäftigte weiterbilden und unterstützen sie beientsprechendem Engagement. Durch ein breites Angebot an Fern- undAbendschulen oder digitalen Kursen können Hilfskräfte ihreKompetenzen schnell erweitern und beruflich aufsteigen.Ergebnisse im Überblick:https://www.gehalt.de/downloads/presse/Top-Flop-Berufe-2017.pdfWeitere Informationen:https://www.gehalt.de/news/top-und-flop-berufe-2017Erklärung der Werte: Der Median beschreibt die Mitte aller Daten:50 Prozent liegen über dem Wert, 50 Prozent darunter. Der Median istdaher genauer als der Durchschnittswert, der durch Ausreißer verzerrtwerden kann. Q1 (erstes Quartil) bedeutet, 25 Prozent der Gehälterliegen unter diesem Wert, Q3 (drittes Quartil) bedeutet, 25 Prozentder Gehälter liegen über diesem Wert. Im Text wird sich auf denMedian bezogen.Zur Methodik: Das Vergleichsportal GEHALT.de hat 203.307Gehaltsdaten von Berufen ohne Personalverantwortung untersucht unddie best- und schlechtbezahlten Jobs ermittelt. Bei den Lohnangabenhandelt es sich um Bruttojahresgehälter. Sortiert wurde nach demMedian, absteigend bei den Top-Berufen, aufsteigend bei denFlop-Berufen.Über GEHALT.deGEHALT.de ist das führende Gehaltsportal im deutschsprachigenRaum. Jeden Monat unterstützt die Webseite über 3 MillionenArbeitnehmerInnen mit vielfältigen Services und wertvollenEntscheidungshilfen. Das Onlineportal bietet einen kostenfreienZugang zu aktuellen Gehaltsdaten und verfügt über die größteVergütungsdatenbank in Deutschland.Das Angebot reicht von spannenden Statistiken, Auswertungen füreinzelne Berufe und Branchen, Informationen zu Themen rund um Gehalt,Karriere und Arbeitswelt bis hin zu Tipps und Tricks für dieerfolgreiche Gehaltsverhandlung. Ein weiteres Kernelement ist dieintegrierte Meta-Jobsuchmaschine, die Anzeigen aller relevantenJobbörsen in Deutschland bündelt und darüber hinaus ein zuerwartendes Gehalt schätzt. Damit bietet Gehalt.de als erste Webseitein Deutschland einen Gehaltsfinder für Stellenanzeigen.Alle Gehaltsdaten auf GEHALT.de werden von Vergütungsberatern aufPlausibilität und Stimmigkeit geprüft. Gehalt.de ist ein Produkt derPMSG PersonalMarkt Services GmbH.Pressekontakt:Artur JagielloGEHALT.dePersonalMarkt Services GmbHTel: +49 (40) 413 454 33Email: jagiello@personalmarkt.deOriginal-Content von: PersonalMarkt Services GmbH, übermittelt durch news aktuell