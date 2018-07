Top- und Flop-Berufe 2018: Gehaltsdifferenzen von bis zu 93.400 Euro jährlich (FOTO)

Hamburg (ots) -In welchen Berufen gibt es die lukrativsten Gehälter - und inwelchen erhalten Beschäftigte das geringste Einkommen? Um diesenFragen auf den Grund zu gehen, haben die Analysten von Gehalt.deinsgesamt 21.846 Datensätze von Fachkräften ohnePersonalverantwortung untersucht. Das Ergebnis: Neben des Einkommenseines Oberarztes (115.300 Euro) dominieren vor allem Gehälter aus derFinanzbranche die Liste der Top-Berufe. Am wenigsten verdienenKüchenhilfen. Sie kommen auf 21.900 Euro.Laut Auswertung von Gehalt.de beziehen Oberärzte mit einemjährlichen Einkommen von 115.300 Euro das höchste Gehalt. Mit circa99.600 Euro jährlich folgt das Einkommen eines Beschäftigten imBereich "Mergers and Acquistions". Im Fondsmanagement sind dieGehälter ebenfalls verhältnismäßig hoch: 83.600 Euro verdienen hierAngestellte ohne Personalverantwortung. "Bei der Auswertung wird derstarke Einfluss des Bildungsstandes deutlich: Unter den Top-Berufenfinden wir nur Tätigkeiten vor, die in der Regel einenStudienabschluss erfordern", so Philip Bierbach, Geschäftsführer vonGehalt.de.Küchenhilfen verdienen 21.900 Euro jährlichDas geringste Gehalt beziehen Restaurant- und Küchenhilfen. DasBruttojahreseinkommen liegt hier bei 21.900 Euro - somit erhaltenBeschäftigte in diesem Bereich jährlich fast 93.400 Euro weniger alsOberärzte. Es folgen die Gehälter von Friseuren (23.200 Euro) undKellnern (23.600 Euro). "Das Prinzip von Angebot und Nachfrage wirktsich auf die Gehälter aus: In der Gastronomie und derDienstleistungsbranche beispielsweise sind die Berufe leichtzugängig, wodurch eine hohe Bewerberanzahl entsteht und die Gehältersomit verhältnismäßig gering sind", erklärt Bierbach.Berufe im Mittelfeld: Architekt, Mechatroniker und Beschäftigte imVertriebsinnendienstDie Gehälter von Beschäftigten im Sekretariat (35.900 Euro), inder Mechatronik (36.800 Euro) und im Vertriebsinnendient (38.100Euro) liegen im Mittelfeld dieser Auswertung. Zudem erhalten auchArchitekten mit 41.600 Euro und Beschäftigte im technischenKundendienst mit 42.900 Euro ein mittelmäßiges Einkommen.Gehalt für Pflegekräfte ist unattraktivEin weiteres Ergebnis der Studie: Pflegekräfte tauchen ebenfallsin der Flop-Zehn-Liste auf. 2017 war das noch nicht der Fall."Pflegekräfte werden immer bedeutender für die Gesellschaft,vergütungstechnisch verlieren sie dagegen zunehmend anAttraktivität", so Bierbach. Mit einem Durchschnittsgehalt von 30.357Euro befinden sich Pflegeberufe noch hinter Berufskraftfahrern.Letztere verdienen mit 30.467 Euro leicht mehr.Weitere Informationen finden Sie hier:https://www.gehalt.de/news/top-und-flop-berufe-2018Zur Methodik:Das Vergleichsportal Gehalt.de ermittelte die jeweils zehn ambesten und am schlechtesten bezahlten Berufe in Deutschland. Darüberhinaus wurden zum Vergleich fünf Berufe aus dem mittlerenGehaltssegment hinzugenommen. Die Gehaltsangaben für die Berufebasieren auf insgesamt 21.846 Datensätzen. Alle Angaben stammen vonBeschäftigten ohne Personalverantwortung aus den letzten 12 Monaten.Bei den Lohnangaben handelt es sich um Bruttojahresgehälter. Sortiertwurde nach dem Median, absteigend bei den Top-Berufen sowie denGehälter im Mittelfeld und aufsteigend bei den Flop-Berufen.Der Median beschreibt die Mitte aller Daten: 50 Prozent liegenüber dem Wert, 50 Prozent darunter. Der Median beschreibt die Mitte aller Daten: 50 Prozent liegenüber dem Wert, 50 Prozent darunter. Der Median ist daher genauer alsder Durchschnittswert, der durch Ausreißer verzerrt werden kann. Q1bedeutet, 25 Prozent der Gehälter liegen unter diesem Wert, Q3bedeutet, 25 Prozent der Gehälter liegen über diesem Wert. 