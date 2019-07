Top of the Jobs! 30 Prozent der Deutschen suchen noch ihren Traumjob

Unterföhring (ots) - Leidenschaft statt 9 to 5! Wie eine aktuelleforsa-Umfrage* im Auftrag von ProSieben zeigt: 30 Prozent derDeutschen zwischen 20 und 49 Jahren sind immer noch auf der Suchenach ihrem Traumjob. Außerdem spielen 23 Prozent der befragtenErwerbstätigen in diesem Alter mit dem Gedanken, den Job zu wechseln(20 Prozent der Frauen, 26 Prozent der Männer). Elf von ihnen könnteein baldiger Jobwechsel bevorstehen - in "Der Traumjob - bei JochenSchweizer", ab 9. Juli immer dienstags um 20:15 Uhr auf ProSieben."Ich suche einen Geschäftsführer oder eine Geschäftsführerin füreines meiner Unternehmen und nehme meine Bewerber mit auf eineaußergewöhnliche Reise rund um die Welt", verspricht JochenSchweizer. Wer den Münchner Unternehmer am Ende des wohl längstenBewerbungsgesprächs der Welt überzeugt, winkt einGeschäftsführerposten in der Unternehmensgruppe von Jochen Schweizer- und ein sechsstelliges Jahresgehalt."Der Traumjob - bei Jochen Schweizer", ab 9. Juli immer dienstagsum 20:15 Uhr auf ProSieben* Quelle: forsa Politik- und Sozialforschung GmbH, Juni 2019,repräsentative Telefonbefragung (Basis: 1.002 Befragte,deutschsprachige Männer und Frauen von 20 - 49 Jahren, darunter 766Erwerbstätige). Abdruck / Zitate aus der Studie nur mit Hinweis aufdie Quelle und folgendem Sendehinweis: "Der Traumjob - bei JochenSchweizer" ab Dienstag, 9. Juli 2019, auf ProSieben. WeitereErgebnisse schicken wir Ihnen gern auf Anfrage zu.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentMichael BennTel. +49 [89] 9507-1188Michael.Benn@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Tabea WernerTel. +49 [89] 9507-1167Tabea.Werner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell