Top gestylt in kurzer Zeit - mit den neuen CareStyle Dampfspezialisten von Braun

Neu-Isenburg (ots) - Etwa drei Stunden pro Woche verbringenDeutsche mit Bügeln.1 Damit die Ergebnisse bei Hemd und Co.faltenfrei werden, hat der Bügelexperte Braun die Dampfbügelstationender beliebten CareStyle Serie weiterentwickelt. Ob klassischesBügelbrett oder praktisches Dampfglätten - dank smartem Design mitnoch spitzer zulaufender Bügelsohle, kraftvoller Dampftechnologie undeinfacher Handhabung gehen die neuen CareStyle 7 und CareStyle 7 ProModelle zerknitterter Wäsche effizient an den Kragen. DieDampfspezialisten sind dank der Kombination von zeitlosem Schwarzoder Weiß mit Silber und violetten oder blauen Farbakzenten echteEyecatcher. Die dezenteren Pro-Modelle in Schwarz/Silber bzw.Weiß/Silber bestechen durch violette Elemente. Der neue, verbesserteEntkalkungsprozess beschleunigt die Reinigung um ein Vierfaches derCareStyle 7 Bügelstationen.2Die weiterentwickelten CareStyle 7 Modelle sind nicht nur dieleichtesten Bügeleisen im Braun Sortiment, sie verfügen zudem überdas neue FastClean System. Ein spezielles Netz im Boiler derBügelstation sammelt den Kalk und sorgt für einen viermal schnellerenEntkalkungsprozess.3 Auch die neuen Modelle zeichnet die abgerundeteEloxal 3D Plus BackGlide Bügelsohle mit 360°-Gleitfähigkeit aus. DieForm ist orientiert an der eines Snowboards, sodass die Bügelsohleschneller und effizienter über alle Stoffe und Textilien gleitet -wie ein Snowboard über die unebenen Schneepisten.Unverbindliche Preisempfehlung:Braun CareStyle 7, IS 7143, Weiß/Silber, 349,99 EuroBraun CareStyle 7, IS 7144, Schwarz/Silber, 349,99 EuroBraun CareStyle 7 Pro, IS 7155 Pro, Weiß/Silber, 399,99 EuroBraun CareStyle 7 Pro, IS 7156 Pro, Schwarz/Silber, 399,99 Euro1Quelle: Internationale Umfrage des LINK Instituts, Luzern, 2012,http://ots.de/JCgWkn.2Quelle: Interner Labortest, im Vergleich zu Braun IS 5056.3Quelle: Interner Labortest, im Vergleich zu Braun IS 5056.