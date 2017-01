Top-Wirt des Jahres kommt aus dem Schneebergland - BILD/VIDEO

St. Pölten (ots) - Die ehemalige Reitschule von Schloss Grafeneggwar am Montag (23. Jänner 2017) Treffpunkt für anspruchsvolleGenussfreunde. Bei der Veranstaltung "Ein Fest für die Wirte", diebereits zum 19. Mal stattfand, wurden die Top-Wirtinnen und Wirte derNiederösterreichischen Wirtshauskultur gekürt. Vor rund 500Festgästen aus dem Kulinarik-, Wirtschafts- und Medienbereichsicherte sich die Familie Puchegger vom Puchegger-Wirt in Winzendorfden begehrten Titel "Top-Wirt des Jahres 2017".Mit saisonal wechselnden Gerichten, starkem Bezug zur Region undmit viel Liebe zum Detail kochen sich die Wirtinnen und Wirte derNiederösterreichischen Wirtshauskultur seit mehr als 20 Jahren in dieHerzen ihrer Gäste. Gleichermaßen sind sie die kulinarischenBotschafter des Landes. Landauf und landab tragen rund 230Wirtshauskultur-Betriebe das grüne, ovale Schild. EinErkennungsmerkmal, das für Qualität steht. Und für Herzlichkeit. Fürtraditionelle Küche, die gut und gerne kombiniert wird mitKreativität und Weitblick für moderne Kochtrends. Für sie alle stehtdas Wohl des Gastes im Vordergrund. Darüber hinaus verbindet sie einZiel: die Wahl zum "Top-Wirt des Jahres". Diese verdienstvolleAuszeichnung, ebenso wie die Prämierung zum "Einsteiger des Jahres"und "Aufsteiger des Jahres" sowie die Verleihung des wertvollenPrädikats "Top-Wirt des Jahres", wird traditionell bei derVeranstaltung "Ein Fest für die Wirte" vergeben. So geschehen amMontagabend, den 23. Jänner 2017, als sich die ehemalige Reitschulevon Schloss Grafenegg zum kulinarischen Treffpunkt für rund 500erlesene Festgäste und Freunde der Wirtshauskultur verwandelte."Zum 19. Mal werden die verdienstvollen Tätigkeiten unsererWirtinnen und Wirte im Rahmen der Top-Wirt-Gala prämiert. EineAuszeichnung, die unseren hohen Qualitätsanspruch im Kulinarikbereicheindrucksvoll hervorhebt. Einmal mehr zeigen sich die Mitglieder alsgroße Familie und beweisen größten Zusammenhalt", sagtLandeshauptmann Dr. Erwin Pröll.Zwtl.: Auf dem Weg zum Top-Wirt.Ein ausgewähltes Gourmet-Team der NiederösterreichischenWirts-hauskultur begab sich im vergangenen Jahr auf kulinarischeWanderschaft. Anonym und unbemerkt wurden die Kochkünste heimischerWirtinnen und Wirte getestet. Die finale Entscheidung trafschlussendlich eine fachkundige Jury. Auf frische regionale Produkte,immer mit Rücksicht auf die saisonalen Gegebenheiten, wurde akkuratgeachtet. Auch die Servicequalität und das Know-how bei derWeinberatung spielten eine Rolle bei der Entscheidungsfindung. 57 derinsgesamt 230 Wirtshauskultur-Betriebe überzeugten dieGenuss-Experten und führen ab sofort das wertvolle Prädikat"Top-Wirt"."Unsere Wirtinnen und Wirte in Niederösterreich sorgen für eineDichte an kulinarischen Höhepunkten, die ihresgleichen sucht. Es warkein leichtes Unterfangen, bei so viel Qualität die Allerbesten zuküren. Ihnen allen sei herzlich gratuliert", sagtTourismuslandesrätin Dr.in Petra Bohuslav.Um sich die prestigeträchtige Auszeichnung in den Kategorien"Einsteiger des Jahres", "Aufsteiger des Jahres" und "Top-Wirt desJahres" zu sichern, bedarf es Mut zur Kreativität. Mut zu noch mehrRegionalität. Selbstproduzierte Säfte, eingelegtes Gemüse, attraktivzusammengestellte Speisekarten und hausgebackenes Brot sind hier nureinige Beispiele, die den Unterschied ausmachen.Zwtl.: Kulinarische Botschafter des Landes.Gegen 20 Uhr erreicht der Spannungsbogen im Festsaal derehemaligen Reitschule von Schloss Grafenegg seinen Höhepunkt, diePreisträgerinnen und Preisträger treten ins Rampenlicht:Über den Titel "Einsteiger des Jahres 2017" darf sich FamilieHueber vom Gasthof Hueber in St. Georgen an der Leys freuen. EinWirtshaus, das sich zu einem Ort der Begegnung entwickelt hat. Alleinder charmante Festsaal bietet Platz für 150 Personen und offenbartdie Geschichte der Familie Hueber. Das Herz des Betriebes ist dieWirtsstube, besonderes Augenmerk liegt auf regionsbezogener Küche.Der Begriff Regionalität ist hier nicht nur ein Modebegriff. "GelebteRegionalität" nennt es Chefkoch Stefan Hueber liebevoll. VomRindfleisch und Fisch über edle Weinsorten bis hin zum schmackhaftenBauernbrot - die enge Zusammenarbeit mit den heimischen Produzentenhat für die Familie Hueber oberste Priorität. Das sieht man. Spürtman. Schmeckt man. Aus den besten Produkten außergewöhnliches Essenzu kochen, ist seit Generationen der Grundpfeiler dieses Hauses.Kontaktdaten: Gasthof Hueber, 3282 St. Georgen an der Leys 18,Tel.: 07482/462 06, www.gasthof-hueber.atEinen wahren Höhenflug an Punkten haben Ferry und Gabi Heinz vomGasthaus Trefflingtalerhaus in Puchenstuben hingelegt und sichverdientermaßen den Titel "Aufsteiger des Jahres 2017" gesichert. Dasverträumte Wirtshaus befindet sich seit mehreren Generationen imFamilienbesitz. Es steht für eine ehrliche, authentische Küche undbietet mit der eigenen Landwirt-schaft einen besonderen Mehrwert.Bekannt für sein scharf angebratenes Lammfilet und dieselbstgemachten Mehlspeisen ist das TrefflingtalerhausAnziehungspunkt für Genießer. Und für wanderaffine Gäste. Am Fuße desNaturparks Ötscher-Tormäuer gelegen, wird die Terrasse der Wirtstubemit sagenhaftem Ausblick gerne zum Rasten und Verweilen genutzt.Kontaktdaten: Gasthaus Trefflingtalerhaus, Naturparkstraße 11,3214 Puchenstuben, Tel.: 02726/231, www.trefflingtalerhaus.atDer "Top-Wirt des Jahres 2017" kommt in diesem Jahr aus den WienerAlpen in Niederösterreich. Ansässig in der idyllischen Gegend rund umden Schneeberg und die Hohen Wand wird beim Puchegger-Wirt inWinzendorf kulinarisch groß aufgetischt. 1896 errichtet, steht dasWirtshaus seit jeher für regionsbezogene Küche mit viel Liebe zumDetail. Mittlerweile wird dieser Genusstreffpunkt in fünfterGeneration geführt. Was auffällt: Der Zusammenhalt der Familie istgleich nach dem Einkehren spürbar. Das liebevolle Service wirdbestimmt durch die beiden Inhaber Johann und Sylvia Puchegger, fürdie Gourmetküche verantwortlich zeichnet ihr Sohn Christoph.Gemeinsam verfolgen sie ein Ziel: Mehr zu bieten als das Alltägliche.Sowohl in der Küche als auch in der Wirtsstube. Hervorzuheben ist derselbstproduzierte Emmerberger Schinken, der weit über die GrenzenNiederösterreichs hinaus Bekanntheit erlangte.Kontaktdaten: Puchegger-Wirt, Bahnhofplatz 86, 2722 Winzendorf,Tel.: 02638/222 24, www.puchegger.atZwtl.: Rampenlicht für die Top-Wirte.So viel Engagement rund um die heimische Wirtshauskultur verdienthöchsten Respekt. Den gab es für die glücklichen Sieger, kräftigenBeifall ebenso. Nicht nur von ihren Kolleginnen und Kollegen, auchdie zahlreiche Prominenz, die sich zu diesem köstlichen Anlasseingefunden hatte, ließ sich das Applaudieren nicht nehmen. DarunterSpartenobmann für Tourismus und Freizeitwirtschaft WKNÖ, MarioPulker, Waltraut Haas, Werner Auer, Pater Mag. Johannes Paul Chavanne(Stift Heiligenkreuz), Norbert Oberhauser, Gerhard Zadrobilek,Stefanie Schwaiger, Toni Pfeffer, Michael Hatz, Marcus Strahl oderAndreas Wojta.Kulinarisch verführt wurden die Festgäste von den Siegern undNominierten des Vorjahres, die mit den Zauberlehrlingen, demKochnachwuchs der Wirtshauskultur, an drei Stationen groß aufkochten.Von dem hausgeräucherten Seesaibling mit Krengervais, Grammelknödelmit Speckkraut, der rosa gebratenen Beiriedschnitte mitKarottencreme, Erdäpfelwürfel und Schmorzwiebel bis hin zu süßenSünden wie karamellisiertem Apfelschmarren mit Topfen-Eis war fürFreunde herzhafter Genüsse alles dabei. Die renommiertenPrivatbrauereien Zwettler und Schremser lieferten wieder ihr mit vielLiebe gebrautes Bier. Feine Weine gab es von Lenz Moser undMorandell, frischer Kaffee von Julius Meinl und La Cimbali wurde inder Lounge serviert. Die Firmengruppe Kastner, seit Beginn an treuerPartner der Niederösterreichischen Wirtshauskultur, stellte die vonden Wirtinnen und Wirten zubereiteten Waren zur Verfügung.Römerquelle und Almdudler die Softgetränke, Haubis das Brot undMautner Markhof Senf und Kren. Neu: Erstmals waren die Käsemacher mitverschiedensten Käsevariationen vertreten. Zum Abschluss dieserkulinarischen Sinnesreise zog es die Gäste traditionell vorMitternacht zum Würstelbuffet von Moser Wurst."Immer wieder Herzklopfen, Spannung und dann Begeisterung - auchdie diesjährige Verleihung spielte wieder alle Stückeln. Bei unserenWirtinnen und Wirten steht die Gemeinsamkeit im Vordergrund, dashaben sie eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Ihnen allen einherzliches Dankeschön für ihr Engagement", sagt Harald Pollak, Obmannder Niederösterreichischen Wirtshauskultur abschließend.Bildmaterial finden Sie unter:https://bildarchiv.niederoesterreich.at/pindownload/login.do?pin=0W9GUCSGX2PY PIN-Code: 0W9GUCSGX2PY Bitte beachten Sie die Bildrechte!Allgemeine Informationen zur NiederösterreichischenWirtshauskultur unter: www.wirtshauskultur.at1994 wurde der Verein Niederösterreichische Wirtshauskultur insLeben gerufen, um damit das ty-pisch Niederösterreichische in derGastronomie zu bewahren, Partnerschaften zwischen regionsbe-wusstenWirtsleuten und qualitätsbewussten Landwirten zu fördern und lokalenGästen sowie Genuss-reisenden kulinarische Erlebnisse mit großerAuthentizität zu bieten. Mehr als 100 Wirtshäuser enga-gierten sichanfangs für die Ideale der Niederösterreichischen Wirtshauskultur,heute sind es 230 in 200 Orten in ganz Niederösterreich. Damit istdie Niederösterreichische Wirtshauskultur die mit Abstand stärksteGruppe unter allen derartigen Vereinigungen in Österreich. Diese Verbreitung von Wirtshauskultur-Betrieben ist ein wesentlicher Grund dafür, dass Niederösterreich als "Land für Genießer" bezeichnet wird. Neben den in aller Vielfalt und höchster Qualität gekelterten Weinen, den zahlreichen Bierbrauereien, den unzähligen landwirtschaftlichen Delikatessen und den bestens bewerteten Gourmetrestaurants sind es vor allem die von engagierten Wirten geführten Wirtshauskultur-Betriebe, die eine Reise durch Niederösterreich so genussvoll, abwechslungsreich und angenehm machen.