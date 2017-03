"Top, die Wette gilt!": Paola Felix, Michelle Hunziker, Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk, Günther Jauch sowie Joko und Klaas sind Gäste der Show zu Ehren von Frank Elstner am 8. April 2017 (FOTO)

München (ots) -Frank Elstner, der Grandseigneur der Samstagabendunterhaltung,feiert seinen 75. Geburtstag und zahlreiche Showgrößen werden demJubilar einen unvergesslichen Abend bereiten. Mit dabei sind PaolaFelix, Michelle Hunziker, Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk,Günther Jauch, Joko und Klaas und viele weitere Überraschungsgästeaus dem In- und Ausland. Durch die Eurovisionsshow am 8. April um20:15 Uhr führt Kai Pflaume.Neben den prominenten Gästen dürfen sich die Zuschauer aufspektakuläre Aktionen freuen und auf eine Zeitreise durch dieaußergewöhnliche Karriere einer TV-Legende, die seit einem halbenJahrhundert nicht nur vor der Kamera ein Millionenpublikumbegeistert, sondern auch das Fernsehen mit vielen kreativen Ideenrevolutioniert hat.Im Anschluss an diesen TV-Event zeigt Das Erste ab 23:55 Uhr ineiner langen Nacht für Frank Elstner noch einmal einige seinerschönsten Shows."Top, die Wette gilt!" ist eine Gemeinschaftsproduktion von SWR,hr, ORF in Zusammenarbeit mit I & U TV unter Federführung des NDR.www.daserste.dePressekontakt:Burchard Röver, Presse und Information Das Erste,Tel. 089/5900-23867, E-Mail: burchard.roever@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell