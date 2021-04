Top-Wachstumsaktie mit Discount & vielen Wachstumsmöglichkeiten gesucht? Versuch’ Etsy!

Weitere Suchergebnisse zu "Etsy":

Suchst du nach einer Top-Wachstumsaktie mit einem attraktiven Discount? Die Aktie von Etsy (WKN: A14P98) könnte jedenfalls eine attraktive Option sein. Mit Blick auf den momentanen Aktienkurs von 215,39 US-Dollar (08.04.2021, maßgeblich für alle Kurse und Kennzahlen) und einem Allzeithoch von 251,86 US-Dollar erkennen wir jedenfalls, dass die Anteilsscheine noch immer ca. 14,5 % unter ihrem Rekordhoch notieren.

Was macht die Etsy-Aktie jedoch zu einer Top-Wachstumsaktie, die ausgerechnet jetzt noch einen attraktiven Discount besitzt? Das ist eine weiterführende, spannende Frage. Die Wachstumsmöglichkeiten spielen dabei eine wichtige Rolle, genauso wie fundamentale Kennzahlen. Beides soll uns im Folgenden etwas näher beschäftigen.

Top-Wachstumsaktie Etsy im Blick!

Wie wir jedenfalls mit Blick auf unsere potenzielle Top-Wachstumsaktie Etsy feststellen können, liegt der Börsenwert gegenwärtig bei ca. 27,15 Mrd. US-Dollar. Klein ist das zugegebenermaßen nicht mehr. Allerdings noch immer überaus chancenreich. Gemessen an einem zuletzt ausgewiesenen Quartalsumsatz von 617 Mio. US-Dollar läge das Kurs-Umsatz-Verhältnis gegenwärtig bei ca. 11. Das ist ebenfalls nicht preiswert. Für einen E-Commerce-Akteur, der zuletzt seinen Umsatz im Jahresvergleich um 128 % im vierten Quartal und um 110 % im Gesamtjahr steigern konnte, ist das jedoch nicht zu teuer.

Etsy besitzt dabei noch immer eine Menge Wachstumspotenzial, was diese Top-Wachstumsaktie eigentlich definiert. Die Basics sind dabei ein immer weiter zunehmendes Momentum auf der Plattform. Mit durchschnittlich mehr Bestellungen je Nutzer und Jahr nehmen Volumen und Umsätze zu. Zudem ist die Nutzer- und Verkäuferbasis wie geschaffen dafür, konsequent weiter zu wachsen. Etsy besitzt derzeit 4,365 Mio. aktive Verkäufer und 81,898 Käufer. Für eine internationale Plattform dürfte das langfristig orientiert nicht die Spitze des Eisbergs sein.

Das Management von Etsy nimmt insgesamt einen Gesamtmarkt in einer Größenordnung von 1,7 Billionen US-Dollar ins Visier. Die derzeitigen 3,6 Mrd. US-Dollar an Gross Merchandise Volume beziehungsweise die 10,3 Mrd. US-Dollar an GMV im Gesamtjahr 2020 zeigen, dass erst an der Oberfläche gekratzt wird. Zudem gibt es weitere Wachstumsmöglichkeiten für den E-Commerce-Akteur.

Etsy könnte beispielsweise mit einem konsequent erstarkenden Netzwerk die eigenen Gebühren leicht erhöhen. Aber auch andere Mehrwertlösungen für die verbundenen Händler dürften eine Rolle spielen. Die Service-Umsätze in Höhe von 143,8 Mio. US-Dollar dürften jedenfalls nicht das Ende des langfristig Möglichen sein. Das zeigt: Die Top-Wachstumsaktie Etsy bietet daher in mehr als einer Hinsicht eine Menge Potenzial.

Wachstum an allen Fronten!

Wenn du mich fragst, spricht daher vieles dafür, dass Etsy über die nächsten Jahre und Jahrzehnte viel Wachstum liefern kann. Das Momentum nimmt zu, der Gesamtmarkt ist gigantisch und selbst das Netzwerk kann noch ausgebaut werden. Selbst mit Gebühren oder Mehrwertservices ist ein weiteres Wachstum möglich.

Das macht Etsy für mich zu einer Top-Wachstumsaktie, die jetzt überaus interessant ist. Zumal die fundamentale Bewertung für das Wachstum ebenfalls nicht zu teuer ist.

